Politică Administrație

Video | Au reînceput lucrările de eficientizare energetică a blocurilor din Blaj: Primele trei imobile intră în șantier, din totalul de 19 finanțate

Ioana Oprean

Publicat

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Au reînceput lucrările de eficientizare energetică a blocurilor din Blaj: Primele trei imobile intră în șantier, din totalul de 19 finanțate

Lucrările de eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Blaj au fost reluate. Prima etapă vizează trei imobile, din cele 19 care beneficiază de finanțare. Anunțul a fost făcut joi, 22 octombrie 2026 de primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, care a precizat că administrația locală a început, practic, implementarea unui program amplu de modernizare a fondului locativ.

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Potrivit edilului din „Mica Romă”, lotul format din blocurile 25, 27 și 35, ar urma să fie finalizat spre toamna anului viitor.

„Lucrările au început, bineînțeles, prin amenajarea culoarului de trecere, montarea schelei”, a explicat primarul.

Execuția va depinde de condițiile meteo. Lucrările se vor desfășura cât timp vremea o permite, urmând să fie întrerupte pe perioada sezonului rece și reluate în primăvară.

Estimarea administrației este că se va lucra până în vara anului următor, iar lotul va fi finalizat spre toamna anului 2027.

sursa: Gheorghe Valentin Rotar / Faceboook

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