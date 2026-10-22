Patriarhul Daniel a sfințit racla pentru moaștele Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a sfințit racla destinată moaștelor Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu. Realizată la Secția de Cizelură a Atelierelor Patriarhiei Române de la Mănăstirea Pasărea, din județul Ilfov, racla va adăposti sfintele moaște ale preotului martir.

Cu acest prilej, Patriarhul Daniel a evocat viața și mărturisirea de credință ale Sfântului Constantin Sârbu, evidențiind suferințele îndurate în timpul regimului comunist, precum și devotamentul său față de Biserică și credincioși.

Potrivit Agenției de știri Basilica a Patriarhiei Române, la deshumarea sa s-a constatat că osemintele sfântului aveau bună mireasmă, fapt pe care Patriarhul l-a asociat cu sfințenia vieții sale.

„Sfântul preot mucenic, sau martir, Constantin Sârbu a fost iubit de către credincioși în timpul vieții și, după moarte, memoria lui a fost păstrată vie în sufletele credincioșilor care l-au cunoscut”, a afirmat Preafericitul Părinte Daniel.

Viața sfântului a fost marcată de pierderea soției, detenție politică și persecuții din partea Securității comuniste. Autoritățile i-ar fi cerut să divulge secretul Sfintei Spovedanii, amenințându-l cu moartea dacă refuză să se supună.

„El a spus că nu poate trăda credința în Hristos și, într-adevăr, a fost operat și, după operație, medicul s-a mirat că mai trăiește încă”, a relatat Patriarhul Daniel.

Sfântul Constantin Sârbu a trecut la cele veșnice în 23 octombrie 1975, după ce s-a spovedit și s-a împărtășit. Patriarhul l-a descris drept un preot evlavios, milostiv și darnic, care și-a mărturisit credința ortodoxă în pofida persecuțiilor comuniste.

În ciuda încercărilor prin care a trecut, preotul a avut o contribuție importantă la viața comunităților pe care le-a păstorit. Acesta a ctitorit Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, din Parohia Parcul Călărași, și a contribuit la refacerea comunității parohiale din jurul Bisericii Sapienței, ambele situate în București.

„A fost un om harnic, foarte evlavios și a lăsat în urmă multă lumină prin dărnicia sa”, a subliniat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul evenimentului, stavrofora Cipriana Tănase, stareța Mănăstirii Mihai Vodă, i-a oferit Patriarhului Daniel o icoană-relicvar care conține un fragment din moaștele Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu. Aceasta va fi păstrată în patrimoniul Reședinței Patriarhale.

La slujba de sfințire au participat și arhimandritul Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator și director al Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, precum și arhidiaconul Macarie Grigoriu, administratorul Catedralei Patriarhale.

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu este programată vineri, 23 octombrie, în ziua sa de pomenire, la Mănăstirea Mihai Vodă din București, aflată în apropierea Bisericii Sapienței și a mormântului sfântului.

sursa: Agerpres

foto: arhivă

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