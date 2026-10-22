Noul ministru al Educației, după incidentele violente: „Școlile noastre acum sunt cam singure, sunt lăsate oarecum de izbelişte”

Ministrul Educaţiei, Sorin Costreie, a declarat, joi, 22 octombrie 2026, că „şcolile noastre acum sunt cam singure, sunt lăsate oarecum de izbelişte”, cu referire la cele două atacuri cu arme albe înregistrate în această săptămână în unităţi de învăţământ din Bistriţa şi Piteşti.

Ministrul Educației intenționează să solicite suplimentarea cu 1.000 a numărului de posturi de paznici în școli, în urma incidentelor violente din ultima perioadă. Oficialul susține că este nevoie și de mai mulți consilieri psihologici, precum și de modificarea legislației penale pentru a spori protecția cadrelor didactice.

Invitat la Euronews România, ministrul Educației a declarat că siguranța elevilor și a profesorilor trebuie să devină o prioritate, subliniind că numeroase școli nu beneficiază de protecția necesară.

„Chiar mâine vrem să cerem suplimentarea numărului de paznici”, a afirmat Sorin Costreie, precizând că propunerea vizează aproximativ 1.000 de posturi, care ar urma să fie repartizate în unitățile de învățământ considerate prioritare. Ministrul a menționat că nu a discutat încă această măsură cu premierul Niculescu.

Pedepse mai aspre pentru agresiunile asupra profesorilor

O altă măsură avută în vedere de ministru este modificarea legislației penale, astfel încât agresiunile comise împotriva profesorilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu să fie sancționate mai sever.

Costreie a invocat modelul legislativ aplicabil personalului medical, propunând introducerea unui context agravant și pentru violențele îndreptate împotriva cadrelor didactice.

„Profesorul nu este cu nimic mai prejos decât doctorul. E doctorul sufletului nostru și trebuie să-l protejăm”, a declarat ministrul.

Mai mulți consilieri psihologici în școli

Pe lângă măsurile de securitate, oficialul consideră că unitățile de învățământ au nevoie de mai mulți consilieri psihologici, care să poată identifica din timp problemele emoționale și comportamentale ale elevilor.

Potrivit lui Costreie, consilierea psihologică este esențială pentru prevenirea conflictelor și pentru identificarea situațiilor în care copiii au nevoie de sprijin.

Ministrul a atras atenția că violența școlară nu poate fi tratată exclusiv ca o problemă a sistemului de educație, ci trebuie abordată la nivelul întregii societăți, prin implicarea comunităților și prevenirea fenomenelor precum bullyingul.

Două incidente violente într-o singură săptămână

Declarațiile ministrului vin după două atacuri cu arme albe petrecute în unități de învățământ din Bistrița și Pitești.

Luni, într-o școală din Bistrița, un elev de clasa a VII-a ar fi atacat cu un briceag o profesoară și un coleg. Potrivit informațiilor prezentate, băiatul ar fi urmărit să-l rănească pe colegul pe care îl considera indian.

Joi, un elev în vârstă de 15 ani ar fi atacat un coleg cu o macetă și ar fi agresat un alt elev, într-un liceu din Pitești.

Cele două cazuri readuc în atenție problema violenței în școli și necesitatea unor măsuri concrete pentru protejarea elevilor și a personalului didactic.

sursa: News.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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