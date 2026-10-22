Cu schimbul la volanul unui Mitsubishi furat, fără permis și cu „alcool la bord”: Ce pedepse au primit doi bărbați la Judecătoria Alba Iulia

Judecătoria Alba Iulia a pronunțat, marți, 20 octombrie 2026, sentința într-un dosar în care doi inculpați au fost judecați pentru că au condus, pe rând, un autoturism Mitsubishi, deși nu aveau permis pentru nicio categorie de vehicule și aveau alcoolemii mult peste limita legală.

Potrivit sentinței, pe 4 septembrie 2025, între orele 18:41 și 19:41, primul inculpat a sustras un autoturism Mitsubishi. Mașina era parcată neasigurată, iar cheia se afla în fața schimbătorului de viteze. Bărbatul a condus apoi mașina pe drumurile publice. Ulterior, autoturismul a fost condus și de al doilea inculpat.

Alcoolemia primului inculpat a fost de 2,20 g/l alcool pur în sânge la prima recoltare și de 2,23 g/l la a doua. Al doilea inculpat a avut 2,95 g/l, respectiv 2,69 g/l. Limita de la care fapta devine infracțiune este de 0,80 g/l. Adresele autorităților au confirmat că niciunul dintre ei nu figura ca titular al unui permis de conducere.

Autoturismul a și acroșat un vehicul parcat regulamentar.

Primul inculpat, în vârstă de 39 de ani, a fost condamnat pentru furt în scop de folosință, conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului. A beneficiat de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă, deoarece a recunoscut faptele și a ales procedura simplificată. Pedepsele aplicate sunt de 9 luni, 1 an și 3 luni, respectiv 1 an și 3 luni, iar prin contopire rezultă 1 an și 11 luni.

Cele trei infracțiuni au fost comise în stare de recidivă postcondamnatorie, fiind raportate la o condamnare anterioară din 2025, la 1 an și 5 luni de închisoare. Instanța a arătat că față de inculpat au fost dispuse repetat și gradual măsuri preventive, fără ca el să își schimbe conduita, și a vorbit despre „periculozitate sporită” și „perseverență infracțională”.

Judecătorii au menținut anularea suspendării dintr-un alt dosar, în care bărbatul fusese condamnat la 1 an și 9 luni pentru lovire sau alte violențe. Pedeapsa de 1 an și 11 luni a fost adăugată la aceasta, rezultând pedeapsa de executat de 3 ani și 8 luni, în regim de detenție. Inculpatul este în prezent încarcerat la Penitenciarul Aiud. I s-a aplicat și interdicția de a conduce vehicule pe 2 ani, după executarea pedepsei. Din pedeapsă se scad perioadele de reținere și arest preventiv din dosarele anterioare, precum și perioada executată din 5 septembrie 2025 până în prezent.

Al doilea inculpat, de 45 de ani, este la prima confruntare cu legea penală. A avut studii medii și locuri de muncă în trecut. Instanța a notat că a recunoscut faptele încă din urmărirea penală, dar s-a dezinteresat de proces, nefiind identificat în faza de judecată pentru a-și exprima o poziție. Procedura simplificată nu i s-a aplicat, iar limitele de pedeapsă nu au fost reduse.

A primit câte 1 an și 3 luni pentru conducere fără permis și pentru conducere sub influența alcoolului, adică 1 an și 8 luni prin contopire, cu suspendarea executării sub supraveghere, pe un termen de 3 ani. Instanța a avut în vedere caracterul singular al abaterii și posibilitățile reale de îndreptare. Bărbatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere ale Serviciului de Probațiune, să frecventeze un program de reintegrare socială și să presteze 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. I s-a aplicat și interdicția de a conduce vehicule timp de 2 ani. Dacă nu respectă măsurile sau comite o nouă infracțiune în termenul de supraveghere, suspendarea poate fi revocată și pedeapsa executată în detenție.

Proprietarul mașinii se constituise inițial parte civilă cu 2.000 de lei, dar în fața instanței a declarat că nu mai are pretenții civile. Cei doi inculpați au fost obligați la plata a câte 1.000 de lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariile avocaților din oficiu rămân în sarcina statului.

Sentința Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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