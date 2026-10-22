Diguri și consolidări pe zeci de kilometri pe râul Arieș: În ce stadiu este proiectul amplu de protecție împotriva inundațiilor
Diguri și consolidări pe zeci de kilometri pe râul Arieș: În ce stadiu este proiectul amplu de protecție împotriva inundațiilor
Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat decizia etapei de încadrare pentru lucrările de apărare împotriva inundațiilor din bazinul Arieșului. Publicul poate trimite observații până pe 30 octombrie 2026.
Lucrările urmăresc consolidarea malurilor, igienizarea albiei și asigurarea capacității de tranzitare a debitelor maxime de calcul, astfel încât apele mari ale Arieșului și ale afluenților să nu mai afecteze populația.
Investiția a fost promovată în 1996, în regim de urgență, după evenimente pluviometrice de mare amploare care au produs pagube în localitățile din bazinul hidrografic. Au fost prevăzute zece obiective, realizate etapizat. Etapa I a vizat apărarea localităților Câmpeni, Baia de Arieș și Lunca Arieșului și a fost finalizată și recepționată. Ea a însumat 3.064 m de dig, 1.257 m de zid de sprijin, 3.758 m de apărare de mal și 2.790 m de reprofilare. În etapa II.1 au fost recepționați 1.228 m de apărare de mal la Cornești, 230 m la Luncani și refacerea încastrării unui prag deversor. Etapa II.2, începută dar nefinalizată, cuprinde restul obiectivelor: Sohodol, Bistra, Sălciua, Poșaga, Ocoliș, Buru și Luna. În unele zone, precum Poșaga și Ocoliș pe cursul Arieșului, nu s-au executat lucrări.
Lucrările propuse
Pentru a atinge obiectivul de protecție, lucrările existente urmează să fie completate pe toate cele zece obiective.
*Câmpeni: un dig de 420 m și 820 m de consolidare de mal din cutii de gabioane.
*Baia de Arieș: 2.120 m de consolidare de mal și supraînălțarea consolidărilor existente pe 1.001 m.
*Lunca Arieșului: 820 m de consolidare pe malul stâng.
*Sohodol: supraînălțarea unui dig existent pe 362 m, un dig nou de 138 m, 2.352 m de ziduri de sprijin, reprofilarea albiei pe 3.460 m și 14 praguri de fund.
*Bistra: un dig de 3.420 m pe Arieș, 5.747 m de ziduri de sprijin pe Valea Mare și Bistricioara și 3.880 m de consolidări de mal.
*Sălciua: un dig de 2.325 m și supraînălțarea consolidărilor existente pe 900 m.
*Poșaga: 3.760 m de ziduri de sprijin, reprofilarea albiei pe 3.950 m, 1.100 m de pereu de beton și 28 de praguri de fund.
*Ocoliș: 1.989 m de consolidări de mal, ziduri de sprijin pe râul Cioara și parapet de beton pe 2.900 m.
*Buru: un dig de 1.900 m și 2.800 m de consolidări de mal.
*Cornești: supraînălțarea digului existent pe 2.000 m, un dig nou de 450 m, 2.500 m de consolidări și refacerea pragului de captare.
*Luna și Luncani: un dig de 185 m și 2.844 m de consolidări în aval de Luna, respectiv 3.544 m de consolidări în aval de Luncani și Gligorești, plus supraînălțarea lucrărilor existente pe 230 m.
Consolidările de mal vor fi în mare parte din prisme de anrocamente așezate pe saltea de geotextil cu fascine, cu protecție din pereu uscat de piatră. Digurile se vor executa din materiale locale, protejate prin înierbare.
Proiectul se suprapune cu siturile Natura 2000 ROSCI0313 Confluența Mureș–Arieș și ROSCI0253 Trascău, precum și cu ROSPA0087 Munții Trascăului. Pentru evaluarea adecvată, decizia menționează suprapunerea cu habitate de interes comunitar și cu zone de reproducere, hrănire și odihnă ale unor specii de interes comunitar. Efectele posibile (pierderea de habitat, degradarea, perturbarea, fragmentarea, reducerea efectivelor) nu pot fi identificate în această etapă, iar incertitudinile nu au fost analizate. Pentru proiect există punctul de vedere al ANANP din 22 iulie 2024 și cel al ANMAP – Serviciul teritorial Cluj din 10 martie 2025.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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