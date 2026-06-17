VIDEO | Părinții elevilor și preșcolarilor cer reînființarea trecerii de pietoni de la intersecția Bd. Ferdinand cu str. Dimitrie Cantemir, în zona Școlii „Avram Iancu” și a Grădiniței „Scufița Roșie” din Alba Iulia: „Siguranța copiilor este pusă în pericol”
Părinții elevilor și preșcolarilor cer reînființarea trecerii de pietoni de la intersecția Bd. Ferdinand cu str. Dimitrie Cantemir, în zona Școlii „Avram Iancu” și a Grădiniței „Scufița Roșie” din Alba Iulia: „Siguranța copiilor este pusă în pericol”
Părinții elevilor de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, precum și ai copiilor care frecventează Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” / Nr. 2, alături de locatari din zonă, solicită autorităților reînființarea trecerii de pietoni care exista anterior la intersecția Bulevardului Ferdinand I cu strada Dimitrie Cantemir.
Trecerea de pietoni a fost desființată odată cu lucrările de modernizare a străzii și reorganizarea circulației prin instituirea sensului unic. Potrivit celor care susțin demersul, aceasta era folosită frecvent de copii, părinți și locatari, fiind unul dintre traseele firești și accesibile către unitățile de învățământ din zonă.
Deși marcajul pietonal nu mai există, mulți copii continuă să traverseze prin același loc pentru a ajunge la școală sau la grădiniță. Situația este considerată îngrijorătoare mai ales dimineața, când copiii sunt aduși la cursuri, dar și la orele de ieșire, când zona este intens circulată.
Părinții atrag atenția că în apropierea celor două unități de învățământ există mai multe străzi cu sens unic, ceea ce îngreunează accesul autoturismelor până în imediata apropiere a școlii și grădiniței. Din acest motiv, mulți copii sunt lăsați în apropierea intersecției Bulevardul Ferdinand I – strada Dimitrie Cantemir și traversează apoi pe jos către unitățile de învățământ.
În lipsa unei treceri de pietoni amenajate corespunzător, părinții și locatarii consideră că siguranța copiilor este pusă în pericol. Aceștia susțin că, pe fondul circulației în sens unic, unele autovehicule circulă cu viteză, ceea ce crește riscul pentru pietoni, în special pentru elevii mici și copiii de vârstă preșcolară.
Prin petiția adresată Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul Rutier / Poliția Rutieră Alba Iulia și Primăriei Municipiului Alba Iulia, semnatarii solicită verificarea situației la fața locului, reanalizarea oportunității reînființării trecerii de pietoni și amenajarea acesteia cu marcaj rutier și indicatoare corespunzătoare.
De asemenea, părinții cer analizarea unor măsuri suplimentare de siguranță, precum montarea de indicatoare de avertizare „Atenție, copii!”, limitatoare de viteză, iluminare corespunzătoare sau alte soluții care pot contribui la protejarea elevilor și preșcolarilor.
Demersul este susținut printr-un tabel de semnături care urmează să fie anexat solicitării oficiale. Inițiatorii petiției consideră că reînființarea trecerii de pietoni de la intersecția Bd. Ferdinand cu str. Dimitrie Cantemir este o măsură necesară pentru creșterea siguranței copiilor care merg zilnic la Școala Gimnazială „Avram Iancu” și la Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” / Nr. 2 din Alba Iulia.
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