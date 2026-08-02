Tineri din Horea, cercetați de polițiști: Unul dintre ei i-a încredințat celuilalt o mașină să o conducă deși știa că nu are permis de conducere

Doi tineri din Horea sunt cercetați de polițiști după ce unul dintre ei i-a încredințat celuilalt o mașină să o conducă deși știa că nu are permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 1/2 august 2026, polițiștii din orașul Câmpeni au oprit, pentru control, pe strada Moților din oraș, un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din localitatea Horea.

Din verificări a reieșit că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul condus i-ar fi fost încredințat de către un tânăr de 20 de ani, din localitatea Horea, care avea cunoștință despre faptul că tânărul de 19 ani nu deține permis de conducere.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane despre care se știe că nu deține permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal