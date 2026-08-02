FOTO | Alba Grand Prix 2026: Marele maestru Viswanathan Anand a jucat șah în Parcul Unirii cu amatorii de şah locali. 11 jucători cu punctaj maxim după 4 runde

Alba Grand Prix 2026: Marele maestru Viswanathan Anand a jucat șah în Parcul Unirii cu amatorii de şah locali. 11 jucători cu punctaj maxim după 4 runde

Sâmbătă s-a dat startul în cel mai mare turneu de şah organizat vreodată la Alba Iulia şi unul dintre cele mai importante evenimente sportive desfăşurate în judeţul Alba în acest an. Alba Grand Prix reuneşte la start 402 jucători din 27 de ţări, record absolut pentru şahul albaiulian, turneul organizat în parteneriat de Federaţia Română de Şah şi Consiliul Judeţean Alba fiind a treia din cele cinci etape ale circuitului România Grand Prix, cel mai mare circuit de turnee open din Europa.

“Nivelul la care a ajuns turneul este unul remarcabil, fiind rezultatul a 10 ani de colaborare excelentă cu Federaţia Română de Şah, ani în care în judeţul Alba s-au organizat numeroase competiţii internaţionale şi naţionale. Salut prezenţa la Alba Iulia a legendarului şahist Vishwanathan Anand, fost campion mondial şi preşedintele interimar al Federaţiei Internaţionale de Şah, dar şi a sutelor de şahişti veniţi din toată lumea la acest turneu.

Prezenţa lor ne onorează şi ne determină să continuăm acest parteneriat, care contribuie atât la promovarea judeţului Alba, cât şi la susţinerea dezvoltării sportului minţii în România.” a declarat Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba.

Mesaje de bun venit au fost adresate participanţilor şi de prefectul judeţului Alba, Nicolae Albu, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba, Marius Haţegan, din partea Federaţiei Române de Şah fiind prezenţi secretarul general Gabriel Grecescu, vicepreşedintele Alin Berescu şi membrii Consiliului Director, Iulia Ionică, Ciprian Nanu şi Marius Ceteraş.

Primele surprize la Alba Grand Prix

Cele 4 runde programate sâmbătă au adus şi primele surprize, dintre primii 10 favoriţi doar 4 reuşind să câştige toate partidele, deşi “pe hârtie” exista un decalaj valoric seminificativ între ei şi adversarii lor. Favoritul numărul 8 Leon Livaic (Croaţia) a fost învins în runda a 3-a de Sasha Crăciun, un talentat junior român în vârstă de 16 ani, în timp ce Bu Xiangzhi (China), Alexander Motylev (România), Milos Perunovic (Serbia), Constantin Lupulescu (România) şi Ivan Ivanisevic (Serbia) au lăsat să le scape cate o remiză şi au 3,5 puncte după primele 4 runde.

Acelaşi punctaj îl are şi maestrul internaţional albaiulian Mihnea Costachi, favoritul gazdelor turneului la o clasare superioară.

Singurii jucători care au acumulat punctaj maxim după 4 runde sunt Jaime Santos Latasa (Spania), Igor Kovalenko (Ucraina), Cristobal Henriquez Villagra (Chile), SL Narayan (India), Vitaly Sivuk (Suedia), Vitaly Bernadskiy (Ucraina), Filip Magold (România), Maksym Pankiv (Ucraina), Mihailo Djokic (Serbia), Radoslaw Psyk (Polonia) şi Jakub Fus (Polonia).

Viswanathan Anand a jucat şah în Parcul Unirii

Un moment inedit al zilei de ieri a fost prezenţa în Parcul Unirii, în locul unde se întâlnesc amatorii de şah locali, a marelui maestru Viswanathan Anand. Acesta a acceptat cu multă amabilitate provocarea celor prezenţi la o partidă de şah, a oferit autografe şi a făcut poze cu şahiştii albaiulieni.

Prin acest gest preşedintele interimar al Federaţiei Internaţionale de Şah a demonstrat că motto-ul FIDE “Gens una sumus” (trad. Suntem o singură familie) este mai mult decât o lozincă, indiferent că vorbim de mari maeştri sau simpli iubitori ai jocului de şah, fără titluri sau rating internaţional, comunitatea şahistă este una unită în jurul unei frumoase pasiuni.

Unde se pot urmări partidele de la Alba Grand Prix

Alba Grand Prix continuă duminică cu ultimele două sesiuni. Intre orele 10-13 se vor juca rundele 4-6, în timp ce ultimele 3 runde sunt programate între orele 15-18, iubitorii şahului din Alba Iulia putând asista la partidele găzduite de Casa de Cultură a Sindicatelor. De asemenea partidele de la primele 30 de mese pot fi urmărite live pe site-ul www.chess.com.

O noutate în acest an este şi transmiterea live pe canale de streaming a evenimentului. Maestrul internaţional Alexandru Banzea (România), cel mai popular streamer de şah din România, cu aproximativ 99.000 de abonaţi de pe toate meridianele globului, transmite live pe TouTube partidele pe care le joacă la Alba Iulia, dar şi comentarii despre desfăşurarea turneului. Alţi streameri prezenţi la turneu sunt maestrul FIDE Ilija Stanojevic (Serbia) şi Nodar Lortkipanidze (Georgia).

Deja runda a 5-a programează mai multe derby-uri între favoriţi, iar acest lucru va continua pe tot parcursul zilei de astăzi până la final, deoarece sistemul elveţian folosit la stabilirea perechilor de adversari în fiecare rundă îi pune în faţă în faţă pe jucători având număr de puncte egal sau foarte apropiat. Cele mai tari dueluri se anunţă a fi Santos Latasa – Bernadskiy, Magold – Kovalenko, Henriquez Villagra – Pankiv, Djokovic – Narayan, Sivuk – Fus, Psyk – Bu Xiangzhi,

Sapocinic – Motylev şi Perunovic – Costachi.

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