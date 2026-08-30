Părerea tranșantă a unui antreprenor, după o discuție despre numărul de bugetari din Alba Iulia: „O administrație puternică are nevoie de o economie privată puternică”

Cosmin Matieș, antreprenor și proprietarul unui restaurant din Alba Iulia, a publicat un text, pe o rețea de socializare, în care vorbește despre raportul dintre angajații din sectorul privat și cei din sectorul public din municipiu, precum și despre importanța economiei private pentru veniturile bugetului de stat, după o întâlnire recentă în care a discutat despre această temă.

Acesta pornește de la o discuție privind numărul angajaților din sistemul bugetar din Alba Iulia și prezintă o serie de estimări referitoare la angajații din sectorul public și privat, pensionari, copii și tineri.

Mesajul integral publicat de Cosmin Matieș este următorul:

,,Aseară, la o întâlnire, cineva îmi spunea că în sistemul bugetar ( toate instituțiile ) din municipiul Alba Iulia sunt peste 9.000 de angajați. Informația era eronată…oarecum.

Dar cifra asta m-a pus pe gânduri…

Dacă avem o populație de aproximativ 64.500 de locuitori în municipiu și scădem pensionarii, copiii, tinerii și persoanele fără venituri, câți oameni mai rămân efectiv în câmpul muncii, în economia privată, acolo unde se produc bunuri și servicii care generează venituri în piață? ….aproximativ 18.000 de angajați lucrează în sectorul privat din Alba Iulia.

În același timp, avem aproximativ:

10.500 de angajați în sectorul public;

14.000 de pensionari;

12.500 de copii și tineri.

9.500 de persoane inactive neînregistrate

Adică aproximativ 46.500 de persoane, raportat la aproximativ 18.000 de angajați în sectorul privat.

Da, știu, o să spuneți că și bugetarii plătesc taxe. Corect. Dar numai până la un punct. În cazul lor, statul plătește mai întâi salariul din buget, după care o parte din acei bani se întorc în același buget sub formă de taxe și impozite. Practic, statul își mută o parte din bani dintr-un buzunar în celălalt.

Să ne înțelegem: pentru buna funcționare a societății avem nevoie de profesori, medici, polițiști, administrație și alte servicii publice. Nu spun că acești oameni nu muncesc sau că nu produc valoare pentru societate. Dar, înainte ca statul să poată redistribui bani, economia trebuie să îi producă. Sectorul public nu își poate genera singur, prin propria activitate, întreaga finanțare de care are nevoie.

Pentru a plăti salarii publice, pensii, școli, spitale, administrație, infrastructură sau ajutoare sociale, statul are nevoie mai întâi de venituri. Iar aceste venituri apar atunci când economia produce, vinde, investește, angajează și consumă. De aici vin TVA-ul, impozitele pe salarii, contribuțiile sociale, impozitele pe profit, accizele, taxele locale și multe alte venituri ale statului.

Sigur că și un angajat la stat plătește TVA atunci când merge la cumpărături și taxe din salariu. Dar salariul respectiv a fost plătit anterior tot din buget, iar o parte din acei bani se întorc, astfel, în același buget.

O economie nu poate funcționa însă doar mutând bani dintr-un buzunar public în altul. Iar în Alba Iulia, cei aproximativ 18.000 de salariați din mediul privat și firmele în care lucrează reprezintă o parte fundamentală a acestui motor economic. De aceea, atunci când o firmă se închide, nu pierde doar patronul.

Unul dintre cei mai mari pierzători este chiar statul român, pentru că dispar taxe, contribuții și venituri care, până atunci, intrau lunar în buget.

O administrație puternică are nevoie de o economie privată puternică. De aceea, când cereți salarii mai mari sau beneficii suplimentare de la buget, poate ar trebui să vă întrebați:

– Economic, mai este de unde?

Sau, poate:

– Ce putem face pentru ca afacerile private să se poată dezvolta, să investească, să angajeze și să producă mai multă valoare și, implicit, mai mulți bani la buget?

Vorba cuiva…„Prin măriri de taxe, orice prost poate!”

P.S. În 23 de ani de antreprenoriat, o singură dată un șef de instituție și-a cerut scuze pentru abuzul făcut de un angajat .

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