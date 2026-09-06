Ştirea Ta

Foto-Știrea Ta | Parcul de joacă de pe strada Gheorghe Șincai din Alba Iulia s-a „trezit” distrus chiar în preziua începerii anului școlar 2026-2027: „Ne-am chinuit să facem sesizări ca să fie amenajat și într-o noapte a fost devastat”

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

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Foto-Știrea Ta | Parcul de joacă de pe strada Gheorghe Șincai din Alba Iulia s-a „trezit” distrus chiar în preziua începerii anului școlar 2026-2027: „Ne-am chinuit să facem sesizări ca să fie amenajat și într-o noapte a fost devastat”

Parcul de joacă pentru copii de pe strada Gheorghe Șincai din Alba Iulia s-a „trezit” distrus chiar în dimineața zilei premergătoare începerii anului școlar 2026-2027.

O cititoare a publicației ziarulunirea.ro a trimis pe adresa redacției imagini care arată ce au „reușit” să facă „vandalii” nocturni la locul de joacă amintit.

„Este extrem de trist ce s-a întâmplat.

Acum copiii de cartier nu mai au parc de joacă.

Ne-am chinuit să facem sesizări ca să fie amenajat și într-o noapte a fost devastat”, a transmis cititoarea ziarulunirea.ro.

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