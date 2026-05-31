VIDEO | Parada portului popular la ”Fiii Satului Oarda” 2026. Slujbă de binecuvântare a holdelor, în sfânta zi de Rusalii

Ioana Oprean

Comunitatea din Oarda a avut parte duminică seara de momente emoționante în cadrul evenimentului „La Oarda de Rusalii – Fiii Satului”, Parada Portului Popular a reunit localnici de toate vârstele, îmbrăcați în costume tradiționale specifice zonei.

Parada a avut loc duminică, 31 mai, începând cu ora 18:00, în cadrul celei de-a IV-a ediții a manifestării dedicate comunității din Oarda, organizată de Primăria Municipiului Alba Iulia, Parohia Ortodoxă Română Oarda de Jos și Parohia Ortodoxă Română Oarda de Sus, alături de Palatul Principilor Transilvaniei și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba.

Îmbrăcați în straie populare păstrate cu grijă, unele din generație în generație, participanții au străbătut străzile, costumele populare, bogat ornamentate, atrăgând privirile celor prezenți.

Parada portului popular a pleacat atât din Oarda de Sus, cât și din Oarda de Jos. În Oarda de Jos, participanții au pornit în alai de la biserica de jos, iar cei din Oarda de Sus au plecat de la biserica Curături. Cele două grupuri s-au întâlnit la jumătatea drumului, în locul cunoscut ,,La Cireși”.

,,Fiii satului e o tradiție pe care o avem de ani din urmă, pe care încercăm să o menținem. Încercăm să facem ceva frumos pentru comunitatea noastră, ne-am organizat foarte bine să facem un eveniment frumos.

În fiecare an, tot mai mulți oameni ni se alătură, copii mulți, dar și vârstnici, să ne bucurăm cât mai mulți de această sărbătoare.

Mai demult se ieșea la holde, iar de câțiva ani facem și ieșirea la holde, dar și o sărbătoare mai mare, decât o simplă slujbă.

Ne întâlnim cu cei din Oarda de Jos ,,La Cireși”, plecăm de la Biserica Sfântul Gheorghe din Curături, cu alaiul, cu cai, cu căruțe. Acolo va fi slujba, apoi va fi marea petrecere, cu ceaune, bere, muzică și voie bună”, au declarat pentru ziarulunirea.ro Stoia Nicolae Ovidiu și Rus Darius.

Evenimentul este un prilej de a sărbători comunitatea din Oarda, care îi reunește pe locuitori, fiind un prilej de bucurie pentru participanți.

Sărbătoarea continuă luni, 1 iunie – Sfânta Treime, sunt programate Utrenia, Sfânta Liturghie, Agapa frățească la Pensiunea Select, activități cu copiii pe stadion, alături de Asociația „Bulgărașul”, și un program de muzică, joc și voie bună pe Stadionul Oarda de Jos.

Atmosfera de sărbătoare va fi întreținută de DJ Cătălin Moldovan, Iustina Șpan și Paul Sabin Rus, iar evenimentul va fi prezentat de Daniela Barb-Floroian.

VIDEO | Cursa de Rățuște 2026, la Alba Iulia. 2.000 de rățuște ,,au înotat” pe râul Ampoi pentru o cauză caritabilă: Dotarea Secției de Recuperare a Spitalului Județean Alba cu aparatură medicală

Cursa de Rățuște 2026, la Alba Iulia. 2.000 de rățuște ,,au înotat" pe râul Ampoi pentru o cauză caritabilă: Dotarea Secției de Recuperare a Spitalului Județean Alba cu aparatură medicală Cursa de Rățuște este un eveniment caritabil, ajuns la cea de-a treia ediție, în care sute de rățuște din cauciuc sunt lansate simultan pe râul […]

FOTO | O mămică din Alba creează jucării croșetate prin tehnica amigurumi: ,,Nimic nu mă bucură mai mult decât jucăriile”

O mămică din Alba creează jucării croșetate prin tehnica amigurumi: ,,Nimic nu mă bucură mai mult decât jucăriile" Cu siguranță nu există persoană căreia să nu-i placă jucăriile. De când am devenit mamă de băiat și fată, lumea jucăriilor m-a cucerit definitiv. De la puzzle-uri și jocuri de construit, până la mașini și faimoasele păpuși, […]

Cu cât vor fi MAJORATE tarifele la transportul în comun din vecinătatea Sebeșului și de pe Valea Sebeșului: Noile prețuri pentru bilete și abonamente

Cu cât vor fi MAJORATE tarifele la transportul în comun din vecinătatea Sebeșului și de pe Valea Sebeșului: Noile prețuri pentru bilete și abonamente Un proiect de hotărâre de Consiliu Județean privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT […]

