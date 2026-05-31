VIDEO | Parada portului popular la ”Fiii Satului Oarda” 2026. Slujbă de binecuvântare a holdelor, în sfânta zi de Rusalii
Parada portului popular la ”Fiii Satului Oarda” 2026. Slujbă de binecuvântare a holdelor, în sfânta zi de Rusalii
Comunitatea din Oarda a avut parte duminică seara de momente emoționante în cadrul evenimentului „La Oarda de Rusalii – Fiii Satului”, Parada Portului Popular a reunit localnici de toate vârstele, îmbrăcați în costume tradiționale specifice zonei.
Parada a avut loc duminică, 31 mai, începând cu ora 18:00, în cadrul celei de-a IV-a ediții a manifestării dedicate comunității din Oarda, organizată de Primăria Municipiului Alba Iulia, Parohia Ortodoxă Română Oarda de Jos și Parohia Ortodoxă Română Oarda de Sus, alături de Palatul Principilor Transilvaniei și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba.
Îmbrăcați în straie populare păstrate cu grijă, unele din generație în generație, participanții au străbătut străzile, costumele populare, bogat ornamentate, atrăgând privirile celor prezenți.
Parada portului popular a pleacat atât din Oarda de Sus, cât și din Oarda de Jos. În Oarda de Jos, participanții au pornit în alai de la biserica de jos, iar cei din Oarda de Sus au plecat de la biserica Curături. Cele două grupuri s-au întâlnit la jumătatea drumului, în locul cunoscut ,,La Cireși”.
,,Fiii satului e o tradiție pe care o avem de ani din urmă, pe care încercăm să o menținem. Încercăm să facem ceva frumos pentru comunitatea noastră, ne-am organizat foarte bine să facem un eveniment frumos.
În fiecare an, tot mai mulți oameni ni se alătură, copii mulți, dar și vârstnici, să ne bucurăm cât mai mulți de această sărbătoare.
Mai demult se ieșea la holde, iar de câțiva ani facem și ieșirea la holde, dar și o sărbătoare mai mare, decât o simplă slujbă.
Ne întâlnim cu cei din Oarda de Jos ,,La Cireși”, plecăm de la Biserica Sfântul Gheorghe din Curături, cu alaiul, cu cai, cu căruțe. Acolo va fi slujba, apoi va fi marea petrecere, cu ceaune, bere, muzică și voie bună”, au declarat pentru ziarulunirea.ro Stoia Nicolae Ovidiu și Rus Darius.
Evenimentul este un prilej de a sărbători comunitatea din Oarda, care îi reunește pe locuitori, fiind un prilej de bucurie pentru participanți.
Sărbătoarea continuă luni, 1 iunie – Sfânta Treime, sunt programate Utrenia, Sfânta Liturghie, Agapa frățească la Pensiunea Select, activități cu copiii pe stadion, alături de Asociația „Bulgărașul”, și un program de muzică, joc și voie bună pe Stadionul Oarda de Jos.
Atmosfera de sărbătoare va fi întreținută de DJ Cătălin Moldovan, Iustina Șpan și Paul Sabin Rus, iar evenimentul va fi prezentat de Daniela Barb-Floroian.
