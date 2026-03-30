VIDEO | Opt cupluri care aniversează o jumătate de secol de căsătorie vor fi sărbătorite la ,,Statu’ la vase în Lunea Paștelui” 2026, la Șugag: „Un simbol al statorniciei și al iubirii durabile”

Bogdan Ilea

Opt cupluri care aniversează o jumătate de secol de căsătorie vor fi premiate la ,,Statu’ la vase în Lunea Paștelui” 2026, la Șugag, în 13 aprilie 2026.

Este vorba de Nicolae și Ana Mihăilă, Nicolae și Gheorghița Ghibescu, Ioan și Ana Nicoară, Gligor și Maria Ilie, Ioan și Maria Budin, Constantin și Marina Salcău, Simion și Elena Ghiban, Dumitru și Elena Grosu.

„Sunt un simbol al statorniciei și al iubirii durabile”, au transmis organizatorii.

,Statu’ la vase în Lunea Paștelui”, obicei păstrat de generații la Șugag, va marca anul acesta un moment aparte. O localnică va fi aniversată la împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani. Ioana Cernat are 44 de strănepoți și 6 stră-strănepoți.

Vor fi celebrați și tinerii căsătoriți din ultimul an, într-un cadru tradițional, alături de părintele spiritual al evenimentului, Marius Moga senior.

Evenimentul va cuprinde și un spectacol folcloric autentic, susținut de Grupul instrumental tradițional Fluierașii din Șugag și de Cornelia și Lupu Rednic.

„Statu’ la vase” este o lecție despre comunitate, respect și continuitate. Este dovada vie că tradițiile noastre încă trăiesc, prin oameni și pentru oameni, au precizat reprezentanții Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

video: Căminul Cultural Șugag

Ai animăluț de companie? Descoperă noul magazin Animax din Aiud Retail Park! Profită de promoția inaugurală, 20% reducere la toate produsele (P)

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

30 martie 2026

De

Ai animăluț de companie? Descoperă noul magazin Animax din Aiud Retail Park! Profită de promoția inaugurală, 20% reducere la toate produsele (P) PROMOȚII ZILNICE | CONSULTANȚĂ DE SPECIALITATE | PROGRAM DE LOIALITATE   Luna aprilie vine cu vești bune pentru iubitorii de animăluțe din Aiud. În 2 aprilie 2026,  Animax, petshop-ul îndrăgit de animăluțe, dar și […]

Citește mai mult

