VIDEO | Oamenii s-au grăbit să „curețe” drumul după ce un TIR plin cu portocale s-a răsturnat. Șoseaua s-a transformat în piață volantă: I-au „sprijinit” pe polițiști
Oamenii s-au grăbit să „curețe” drumul după ce un TIR plin cu portocale s-a răsturnat. Șoseaua s-a transformat în piață volantă: I-au „sprijinit” pe polițiști
Zeci de oameni s-au repezit să adune portocalele răsturnate pe carosabil după ce un camion s-a răsturnat pe o șosea din Mehedinți. S-au îngrămădit cu speranța că vor apuca să plece acasă cu ,,o plasă” de fructe.
Martorii au surprins momentul în care mulțimea de oameni se năvălește pentru a înșfăca cât mai multe portocale din lădițele împrăștiate pe jos.
Sindicatul Europol a transmis un mesaj după această întâmplare în care explică că cetățenii au ,,sprijinit” polițiștii pentru a recupera fructele pierdute. De asemenea, toate portocalele ,,răpite” au fost înapoiate proprietarului.
,,Mulțumim cetățenilor surprinși în imagini pentru modul exemplar în care i-au „sprijinit” pe polițiștii rutieri să elibereze drumul public și acostamentul de tonele de fructe împrăștiate pe carosabil, după ce un TIR a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat in județul Mehedinți.
Datorită eficienței remarcabile cu care au aplicat metoda tradițională „țap-țarap”, acești cetățeni de mare angajament civic au reușit, în doar câteva minute, să „elibereze” complet zona, contribuind, desigur, la fluidizarea traficului și la restabilirea circulației pe ambele sensuri.
P.S. Deși nu apare în imagini, stăm liniștiți: toate fructele au fost, bineînțeles, predate înapoi, astfel încât pierderile șoferului și ale companiei care deține TIR-ul au fost reduse la minimum”, a transmis Sindicatul Europol.
