VIDEO | O tânără inginer IT din Abrud PREMIATĂ la Digital Diva Awards: Claudia Costea cucerește scena digitală cu primul său premiu important in social media
Claudia Costea, originară din Abrud, județul Alba, a fost una dintre marile surprize ale galei Digital Diva Awards, desfășurată joi seara, 11 septembrie 2025, la Palatul Bragadiru din București.
Tânăra a fost desemnată Best Newcomer on Social Media, un premiu care recunoaște creativitatea, implicarea și impactul pe care l-a avut în mediul digital în ultimii doi ani de activitate.
„Nominalizarea a venit ca o surpriză pentru mine. Urmăresc acest eveniment de foarte mult timp, încă de pe vremea când nu activam în social media, și sincer nu mă așteptam să fiu propusă.
Au fost 249 de nominalizați și 13 categorii cu premii, iar unul dintre ele a ajuns la mine, ceea ce face această reușită și mai specială. Faptul că am urcat pe scenă alături de persoane extrem de relevante în acest domeniu a fost o onoare, iar premiul a venit ca o confirmare că fac bine ceea ce fac și că munca mea nu a fost în zadar.
Emoțiile au fost foarte mari, dar bucuria a fost și mai mare atunci când mi-am auzit numele. Dacă ar fi să descriu experiența în câteva cuvinte acestea ar fi emoție și apreciere.
Jobul meu principal este de inginer IT, iar partea de creator de conținut este o pasiune pe care am cultivat-o în ultimii doi ani. Această reușită înseamnă foarte mult pentru mine deoarece mi-a oferit mai multă claritate în privința carierei și mi-a arătat că, poate pe viitor, voi putea să mă dedic 100% acestui drum”, a declarat Claudia Costea pentru Ziarul Unirea.
Evenimentul Digital Diva Awards a reunit în acest an creatori de conținut din toate colțurile țării, influenceri din domenii precum lifestyle, fashion, beauty, tehnologie și gaming, dar și personalități consacrate care au contribuit la dezvoltarea mediului online românesc.
Gala a fost marcată de momente artistice, prezentări speciale, premii pentru categoriile principale și subcategorii, precum și oportunități de networking între profesioniști și tinerii pasionați de mediul digital.
Atmosfera a fost una de sărbătoare și recunoaștere a muncii asidue depuse de fiecare candidat, iar ceremonia a fost transmisă și în mediul online, pentru ca fanii și comunitățile să fie parte din eveniment.
Lista câștigătorilor din cadrul galei a inclus:
Gold Award: Denisa Balint
Silver Award: Victoria Gheorghe
Bronze Award: Claudia Costea
Bronze Award: Krista Urmanczy
Premiul obținut de Claudia Costea, categoria Best Newcomer on Social Media, reprezintă o recunoaștere importantă a muncii și creativității sale, demonstrând că pasiunea pentru crearea de conținut poate aduce satisfacții și oportunități noi.
Originară din Abrud, județul Alba, tânăra inginer IT continuă să dezvolte proiecte în mediul digital care au atras atenția publicului și a specialiștilor din domeniu.
Această realizare îi oferă șansa de a se afirma pe scena digitală la nivel național și internațional, iar premiul îi confirmă că drumul ales este unul potrivit și merită continuat cu dedicare și entuziasm.
