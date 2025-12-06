VIDEO | O tânără din Alba, colaj de colinde religioase, în prag de Crăciun: Videoclip emoționant, filmat împreună cu frații ei
O tânără din Alba, colaj de colinde religioase, în prag de Crăciun: Videoclip emoționant, filmat împreună cu frații ei
Georgiana Pavelescu, tânăra din Răchita, județul Alba, îndrăgostită iremediabil de viața la țară și tot ce înseamnă folclor românesc, tocmai ce a finalizat un proiect de suflet: un colaj de colinde religioase foarte dragi sufletului ei.
În videoclip apare o formulă pe care tânăra o iubește foarte mult, frații Pavelescu: ,,Iată, acum, ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună (Psalm. 132:1)”, a mărturisit Georgiana pentru ziarulunirea.ro.
Filmările au fost realizate în județul Alba, în Munții Șureanu, la Mănăstirea Oașa și la Biserica Ortodoxă Răchita, iar videoclipul cuprinde trei colinde:
1. La căsuța unde neaua-i până-n tindă
2. Oaspeți cu azur în gene
3. Vino Iisuse în inima mea
,,După cum v-am obișnuit, la mine, orice lucru are o însemnătate aparte, la fel și aceste colinde. Fiecare ascunde o poveste aparte.
„La căsuța unde neaua-i până-n tindă” pentru mine reprezintă cântecul „Nu-i lumină nicării”, dar varianta de colind. Versurile acestui cântec spun: „Nu-i lumină nicării/ C-or murit toți oamenii […] Și-atâta m-oi duce-n noapte/ Până m-oi ‘tâlni cu moarte/ Să mă puie-n copârșeu/ La un loc cu Dumnezeu. Am trăit acest cântec, am rămas singură, m-au părăsit mulți oameni dragi, printre care și bunica mea. Colinda aceasta vorbește despre acele case „unde neaua-i până-n tindă”, „unde lampa nu se-aprinde”, „unde nimeni nu se-oprește”… Vine Fiul Dulce singur și colindă. Ce imagine frumoasă.
Dar totuși, în zare apar niște „Oaspeți cu azur în gene”, înghețați de frig, în colindul lor se amestecă glasurile pruncilor cu glasul lui Dumnezeu. („În colindă mi se-n tânărului/ Pui de om cu pui de Cer.”) Ei vin și pleacă, dar ne lasă în suflet un fior, ceva de întâmplă în această Zi Sfântă de Crăciun despre care ne-au vorbit. Timpul se opreste în loc, până și „lupii țin Ajun”, iar în toată această liniște, „Sus în leagăn prins de stele/ Gângurește Pruncul Sfânt.”
Iar când omul vede că tot pământul se închină „Puiului de Cer”, își vede nevrednicia, rugându-l „Vino Iisuse în inima mea/ Ca într-o iesle săracă.”
Sfinții spun: „smerenia îl va salva pe om”. Iisus nu așteaptă de la noi nici „daruri scumpe” așteaptă inima noastră, pură. „Dar și sărac eu doar ție mă-nchin/ Chiar de n-am daruri să-ți placă/ Și-aduc cu mine tot vechiul colind/ Nașterea Ta să slăvească.”
Aceasta este povestea colindelor mele. Sper să vă bucurați de ele la fel cum mă bucur eu. Alese mulțumiri tuturor celor care au contribuit la acest proiect frumos! Sărbători binecuvântate, tuturor!”, a transmis Georgiana.
Studio & Orchestrație: @ADPmultimediaproduction3-Adrian Pamfile
Video Producția: Mphoto Alba-Iulia -Petre Muntean
