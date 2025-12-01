O tânără din Alba, poezie emoționantă pentru românii plecați departe de țară de Ziua Națională: ,,Voi veni acasă, dragă Românie, De prin țări străine, de-o să mă primești”
O tânără din Alba, poezie emoționantă pentru românii plecați departe de țară de Ziua Națională: ,,Voi veni acasă, dragă Românie, De prin țări străine, de-o să mă primești”
Georgiana Pavelescu, tânăra din Răchita, județul Alba, îndrăgostită de muzica populară și de viața la țară, dar și studentă la Conservator, și-a exprimat dragostea pentru România într-o poezie compusă chiar de ea, special pentru Ziua Națională.
Tânăra vrea să ducă mai departe folclorul românesc. A crescut cu muzica în casă și compune versuri atât pentru cântecele sale, dar și poezii în care își varsă emoțiile și sufletul. De 1 Decembrie 2025, tânăra se gândește că nu toți sunt norocoși să se afle în țara natală de 1 Decembrie 2025, iar poezia pe care a compus-o le este dedicată lor, celor departe de casă, dar cu dorul de România în suflet.
Citește și: VIDEO | Un patriot de 76 de ani, din Bihor, nu lipsește niciodată de la Alba Iulia, de 1 Decembrie: ,,Venim să avem un moment de reculegere și de pioșenie. Așa îi respectăm pe cei care s-au sacrificat, nu cu ,,Huoo”
,,Sunt iubitoare de țară până-n vine, o iubesc cu tot ce vine, cu bune și cu rele. Am toată admirația pentru toți cei care ne ducem traiul aici, însă anul acesta, gândul meu a zburat și la cei care, împinși de diverse consecințe, sunt departe de țara lor, de familia lor, de tot ce iubesc.
Astăzi, de 1 Decembrie, vă spun la mulți ani tuturor, românilor de aici și de departe, uniți prin grai, credință și dragoste.
La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni! Cu dragoste, o fiică a țării, Georgiana Pavelescu”, a transmis tânăra.
,,Românie, dragă, ție îți scriu carte
Românie, dragă, ție îți scriu carte,
Eu, românul, care am plecat departe,
Eu, românul, care am plecat cu dorul
Peste tot în lume, unde m-a dus piciorul.
Românie, dragă, ție îți scriu carte,
Sunt înstrăinat de glia mea străbună
Aici nu am casă, nu am loc la masă
Și mi-e dor de tine, țara mea frumoasă.
Românie, dragă, ție îți scriu carte,
Ce păzești în tine, dealuri și poteci,
Voi veni acasă, dragă Românie,
De prin țări străine, de-o să mă primești.
Românie, dragă, ție îți scriu carte,
Cât mi-e dor de codrii, cât mi-e dor de munți…
Voi veni acasă, dragă Românie,
Că n-am loc aici, printre străinii mulți.
Românie, dragă, ție îți scriu carte,
Vine ziua ta, iar eu sunt departe,
Însă vin acasă, că sunt plin de dor,
Tu, țara mea dragă, așteptată-mă-n pridvor
Se întoarce acasă fiul risipitor.”
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Mihai Stegerean, jurnalist și producător, originar dintr-un oraș din Alba, a încetat din viață la 50 de ani. A fost unul dintre cei mai respectați profesioniști din mass-media românească
Mihai Stegerean, jurnalist și producător, originar dintr-un oraș din Alba, a încetat din viață la 50 de ani. A fost unul dintre cei mai respectați profesioniști din mass-media românească Mihai Stegerean, jurnalist și producător originar din Cugir, județul Alba și unul dintre profesioniștii care au modelat televiziunea ultimelor decenii, a murit în această dimineață, la […]
VIDEO | Reconstituire istorică și „retragere cu torțe” spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina, la sfârșitul zilei de 1 Decembrie 2025, în memoria eroilor neamului
Reconstituire istorică și „retragere cu torțe” spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina, la sfârșitul zilei de 1 Decembrie 2025, în memoria eroilor neamului După-masa zilei de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia a inclus în program și un spectacol reconstituire a unui eveniment istoric, ce a debutat în Piața Cetății Alba Carolina, a continuat cu o […]
VIDEO | Gabriel Pleșa anunță sancțiuni pentru cei care au huiduit la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025: ,,Ar trebui să le fie rușine, nu vor mai primi aprobare să facă manifestări de Ziua Națională”
VIDEO | Gabriel Pleșa promite sancțiuni pentru cei care au huiduit la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025: ,,Ar trebui să le fie rușine, nu vor mai primi aprobare să facă manifestări de Ziua Națională” Huiduielile de 1 Decembrie 2025 Ziua Națională la Alba Iulia ar putea avea repercusiuni, iar organizatorii care nu au respectat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mesajul președintelui american Donald Trump pentru România și pentru Nicușor Dan de 1 Decembrie: ,,Un parteneriat puternic și în continuă creștere”
Mesajul președintelui american Donald Trump pentru România și pentru Nicușor Dan de 1 Decembrie: ,,Un parteneriat puternic și în continuă...
LIVE VIDEO | Parada Militară Naţională în Piaţa Arcul de Triumf în București de 1 Decembrie. Au defilat peste 3.000 de militari români și străini
Parada Militară Naţională în Piaţa Arcul de Triumf în București de 1 Decembrie. Au defilat peste 3.000 de militari români...
Știrea Zilei
O tânără din Alba, poezie emoționantă pentru românii plecați departe de țară de Ziua Națională: ,,Voi veni acasă, dragă Românie, De prin țări străine, de-o să mă primești”
O tânără din Alba, poezie emoționantă pentru românii plecați departe de țară de Ziua Națională: ,,Voi veni acasă, dragă Românie,...
Mihai Stegerean, jurnalist și producător, originar dintr-un oraș din Alba, a încetat din viață la 50 de ani. A fost unul dintre cei mai respectați profesioniști din mass-media românească
Mihai Stegerean, jurnalist și producător, originar dintr-un oraș din Alba, a încetat din viață la 50 de ani. A fost...
Curier Județean
LIVE VIDEO | Spectacol grandios de artificii, de 1 Decembrie 2025, la Alba Iulia! Mii de oameni au privit show-ul pirotehnic din Cetatea Marii Uniri
Spectacol grandios de artificii, de 1 Decembrie 2025, la Alba Iulia! Mii de oameni au privit show-ul pirotehnic din Cetatea...
ACCIDENT rutier cu pagube materiale în Alba Iulia: Trei mașini s-au ciocnit pe Bulevardul Revoluției. Trafic îngreunat
ACCIDENT rutier cu pagube materiale în Alba Iulia: Trei mașini s-au ciocnit pe Bulevardul Revoluției Un accident rutier a avut...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
VIDEO: 1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României
1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României Ziua de 1...
Marea Unire de la 1918, pagina sublimă a istoriei românești. CRONOLOGIE
Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești • Cum s-a...