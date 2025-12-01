O tânără din Alba, poezie emoționantă pentru românii plecați departe de țară de Ziua Națională: ,,Voi veni acasă, dragă Românie, De prin țări străine, de-o să mă primești”

Georgiana Pavelescu, tânăra din Răchita, județul Alba, îndrăgostită de muzica populară și de viața la țară, dar și studentă la Conservator, și-a exprimat dragostea pentru România într-o poezie compusă chiar de ea, special pentru Ziua Națională.

Tânăra vrea să ducă mai departe folclorul românesc. A crescut cu muzica în casă și compune versuri atât pentru cântecele sale, dar și poezii în care își varsă emoțiile și sufletul. De 1 Decembrie 2025, tânăra se gândește că nu toți sunt norocoși să se afle în țara natală de 1 Decembrie 2025, iar poezia pe care a compus-o le este dedicată lor, celor departe de casă, dar cu dorul de România în suflet.

,,Sunt iubitoare de țară până-n vine, o iubesc cu tot ce vine, cu bune și cu rele. Am toată admirația pentru toți cei care ne ducem traiul aici, însă anul acesta, gândul meu a zburat și la cei care, împinși de diverse consecințe, sunt departe de țara lor, de familia lor, de tot ce iubesc.

Astăzi, de 1 Decembrie, vă spun la mulți ani tuturor, românilor de aici și de departe, uniți prin grai, credință și dragoste.

La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni! Cu dragoste, o fiică a țării, Georgiana Pavelescu”, a transmis tânăra.

,,Românie, dragă, ție îți scriu carte

Românie, dragă, ție îți scriu carte,

Eu, românul, care am plecat departe,

Eu, românul, care am plecat cu dorul

Peste tot în lume, unde m-a dus piciorul.

Românie, dragă, ție îți scriu carte,

Sunt înstrăinat de glia mea străbună

Aici nu am casă, nu am loc la masă

Și mi-e dor de tine, țara mea frumoasă.

Românie, dragă, ție îți scriu carte,

Ce păzești în tine, dealuri și poteci,

Voi veni acasă, dragă Românie,

De prin țări străine, de-o să mă primești.

Românie, dragă, ție îți scriu carte,

Cât mi-e dor de codrii, cât mi-e dor de munți…

Voi veni acasă, dragă Românie,

Că n-am loc aici, printre străinii mulți.

Românie, dragă, ție îți scriu carte,

Vine ziua ta, iar eu sunt departe,

Însă vin acasă, că sunt plin de dor,

Tu, țara mea dragă, așteptată-mă-n pridvor

Se întoarce acasă fiul risipitor.”

