Amenzi de aproape 2.400 de lei la Aiud: Zeci de persoane și autovehicule verificate de polițiști

La data de 25 octombrie 2026, în intervalul orar 17.00 – 20.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Aiud au desfășurat o acțiune care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență, se arată într-un comunicat transmis de Poliția Alba, astăzi, 26 octombrie.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 91 de verificări de persoane și 25 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 16 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 2.362 de lei.

În cadrul acțiunii, au fost consiliate cinci persoane aflate în situații conflictuale, combaterea violenței fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.

Acțiunea a fost sprijinită de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

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