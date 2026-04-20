VIDEO | „Nu este în discuție”. Președintele României, Nicușor Dan, spune că nu există nicio variantă prin care cota TVA să revină la 19%

„Nu este în discuție". Președintele României, Nicușor Dan, spune că nu există nicio variantă prin care cota TVA să revină la 19%

„Nu este în discuție”. Președintele României, Nicușor Dan, spune că nu există nicio variantă prin care cota TVA să revină la 19%

Revenirea cotei standard de TVA de la 21% la 19% în cazul schimbării premierului nu este luată în calcul, a anunțat Nicușor Dan. 

Președintele României a precizat că taxa face parte din bugetul pentru 2026, care nu va fi modificat, potrivit Mediafax.

Președintele Dan a fost întrebat dacă, în eventualitatea schimbării premierului Ilie Bolojan, ar discuta cu un nou prim-ministru despre scăderea cotei standard de TVA.

„TVA-ul este parte din bugetul pe 2026 și nu este în discuție o modificare a bugetului pe 2026”, a afirmat Dan.

Întrebat dacă exclude o revenire la cota de 19%, șeful statului a răspuns: „Da”.

Reamintim că, partidul PSD se adună luni, 20 aprilie 2026, de la ora 17.00, la Palatul Parlamentului, pentru o consultare internă în care urmează să decidă dacă îi mai acordă încredere premierului Bolojan. 

Șeful Executivului a exclus varianta demisiei. Prin urmare, PSD își va retrage proprii miniștri din Guvern. Consecința directă: Executivul devine interimar pentru 45 de zile.

Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Voi continua mandatul de a face curățenie în companiile de stat. Nu voi accepta șantajul PSD”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis luni, 20 aprilie 2026 că va continua, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, mandatul de a face curățenie în companiile de stat, menționând că nu va accepta în nicio clipă „șantajul și […]

Burse pentru studenți 2026 | Bursele cu bani de la UE vor intra în conturi începând cu luna mai. Câți bani primesc tinerii

Aproximativ 10.000 – 15.000 de tineri vor putea primi burse de câte 925 de lei pe lună, începând din luna mai 2026, a anunțat ministrul Educației, în cadrul unei intervenții televizate. Recent, […]

WhatsApp pregătește o nouă funcție de securitate: Alerte când cineva îți citește conversațiile și intră de pe alt telefon

WhatsApp pregătește o nouă funcție de securitate gândită pentru momentul în care cineva îți poate accesa contul de pe un dispozitiv conectat fără să-ți dai seama. Funcția a fost observată în versiunea beta pentru Android 2.26.15.6 […]

