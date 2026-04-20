VIDEO | „Nu este în discuție”. Președintele României, Nicușor Dan, spune că nu există nicio variantă prin care cota TVA să revină la 19%
„Nu este în discuție”. Președintele României, Nicușor Dan, spune că nu există nicio variantă prin care cota TVA să revină la 19%
Revenirea cotei standard de TVA de la 21% la 19% în cazul schimbării premierului nu este luată în calcul, a anunțat Nicușor Dan.
Președintele României a precizat că taxa face parte din bugetul pentru 2026, care nu va fi modificat, potrivit Mediafax.
Președintele Dan a fost întrebat dacă, în eventualitatea schimbării premierului Ilie Bolojan, ar discuta cu un nou prim-ministru despre scăderea cotei standard de TVA.
„TVA-ul este parte din bugetul pe 2026 și nu este în discuție o modificare a bugetului pe 2026”, a afirmat Dan.
Întrebat dacă exclude o revenire la cota de 19%, șeful statului a răspuns: „Da”.
Reamintim că, partidul PSD se adună luni, 20 aprilie 2026, de la ora 17.00, la Palatul Parlamentului, pentru o consultare internă în care urmează să decidă dacă îi mai acordă încredere premierului Bolojan.
Șeful Executivului a exclus varianta demisiei. Prin urmare, PSD își va retrage proprii miniștri din Guvern. Consecința directă: Executivul devine interimar pentru 45 de zile.
