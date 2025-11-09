VIDEO | Nu e doar o femeie în uniformă: Locotenent Olga Bodnar, comandant de companie – „Nu, nu m-am simțit absolut niciodată discriminată.” Lecția ei de curaj și profesionalism

Nu e doar o femeie în uniformă: Locotenent Olga Bodnar, comandant de companie – „Nu, nu m-am simțit absolut niciodată discriminată.” Lecția ei de curaj și profesionalism

Locotenent Bodnar Olga Mihaela, comandant de companie în cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” din Alba Iulia, este un exemplu de perseverență și profesionalism în cadrul armatei române.

Cariera sa a început încă de la 14 ani, când a pășit pentru prima dată pe porțile Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, iar mai târziu și-a continuat parcursul la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, alegând arma Geniu.

„Am ales arma Geniu deoarece mi s-a părut o armă foarte complexă și foarte frumoasă, cu toate că foarte multă lume mi-a spus că arma Geniu nu este o armă pentru femei. Dar, din punctul meu de vedere, dacă ai voință și faci toate aceste lucruri cu plăcere, nimic nu este imposibil.”

De-a lungul celor șase ani de activitate în Batalionul 136 Geniu, locotenent Bodnar Olga Mihaela a participat la toate aplicațiile companiei, demonstrând curaj, competență și dedicare.

„Am fost în toate aplicațiile alături de oamenii mei, nu am simțit niciodată greutate, deoarece am făcut ce mi-a plăcut și am avut alături oameni foarte bine pregătiți, profesioniști.”

Când este întrebată despre experiența sa ca femeie în cadrul unei arme considerate tradițional masculine, ea răspunde cu fermitate:

„Nu, nu m-am simțit absolut niciodată discriminată. Oamenii mi-au fost alături, m-au susținut și niciodată nu am simțit că, dacă sunt femeie, nu ar trebui să fiu aici.”

Echilibrul între cariera militară și viața personală

Pentru locotenent Olga Bodnar, armonia între viața profesională și cea personală este esențială: „Se leagă destul de bine, dacă știți să fie echilibrat în viață și știți să-ți împarți fiecare lucru, atunci poți să faci și cariera militară foarte bine și viața personală foarte bine.”

Ea recomandă femeilor care încă nu au încercat această meserie să nu ezite: „Le spun că dacă își doresc cu adevărat și le place cariera militară, le susțin să îmbrace această uniformă, când o să le pară rău că nu au făcut-o.”

Satisfacția profesională este un alt aspect central în viața sa: „Da, aduce satisfacție foarte mare. Dacă ar fi să aleg încă o dată această meserie, aș alege, începând cu liceul militar, să fac liceul militar și academia. Nu aș schimba absolut nimic.”

În aceste zile, locotenent Bodnar participă la exerciții de instruire în poligonul Sântimbru, Alba, dar atenția și pasiunea sa pentru cariera militară, disciplina și devotamentul față de echipă rămân centrul activității sale.

Este un model de urmat pentru orice tânără care visează la o carieră în armată, demonstrând că voința și profesionalismul pot depăși orice prejudecată sau obstacol.

