VIDEO | Nouă metodă de înșelăciune în Alba. Cum rămân vânzătorii fără bani după trimiterea coletului: ,,Apare imediat un cumpărător interesat”

Nouă metodă de înșelăciune în Alba. Cum rămân vânzătorii fără bani după trimiterea coletului: ,,Apare imediat un cumpărător interesat”

O nouă metodă de înșelăciune, care exploatează sistemele de curierat și dă impresia unei tranzacții sigure, a fost semnalată de polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos.

Escrocii profită de buna-credință a celor care vând produse pe platforme de anunțuri și reușesc să preia controlul asupra livrării și plății fără a ridica suspiciuni.

Cum funcționează schema

Potrivit IPJ Alba, o nouă strategie care ,,îmbracă” frauda într-o aparență de legitimitate a fost raportată recent de polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos.

Ați scos la vânzare anumite bunuri, pe o platformă de anunțuri, și apare imediat un cumpărător interesat, iar pentru a vă proteja tranzacția, conveniți ca modalitatea de plată să fie ,,ramburs la livrare”. Sunteți convins că sunteți în siguranță, deoarece sistemul de curierat garantează că produsul nu va fi predat până când banii nu sunt încasați.

Din păcate, există un nou mecanism de înșelăciune. Cumpărătorul dă dovadă de amabilitate și se oferă să gestioneze el logistica, iar cererea pentru serviciul de curierat să fie realizată de el. Răufăcătorul își creează un cont de socializare fals și este foarte amabil, reușind să câștige încrederea vânzătorului.

După ce cumpărătorul generează cererea de transport, el devine, în sistemul curierului, ,,Clientul” sau ,,Expeditorul de drept”, chiar dacă pachetul pleacă de la ușa alcuiva, iar vânzătorul va figura drept ,,Punct de ridicare”, fiind deposedat de orice drept asupra comenzii sale.

Imediat ce pachetul a fost preluat și codul AWB validat, răufăcătorul accesează aplicația de tracking și solicită anularea modalității de plată. Sistemul îi permite această modificare, deoarece el este cel care a creat comanda.

Autorii utilizează o societate intermediară de tip broker de curierat. Acești brokeri acționează involuntar și execută automat cererile primite. Astfel, firma de curierat care efectuează livrarea fizică nu bănuiește nimic, autorii reușind să-și ascundă identitatea reală și amprenta digitală.

Vă recomandăm să nu cedați insistențelor ,,cumpărătorului” de a gestiona el expedierea. De asemenea, nu vă lăsați influențați de cât de ,,profesionist” arată profilul celui care vă abordează!

Cererea pentru serviciul de curierat trebuie să fie creată de dumneavoastră, nu de altcineva. În acest fel, sunteți singura parte contractuală care poate modifica termenii de plată, datele din sistemul de tracking reflectă realitatea convenită de dumneavoastră și aveți control asupra banilor.

Fiți vigilenți!

