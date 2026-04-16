VIDEO | Nicușor Dan, despre lipsa sa de la catafalcul lui Mircea Lucescu: ,,Cred că a fost un eveniment emoționant”

Ioana Oprean

acum 2 ore

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de ce nu a fost prezent la catafalcul lui Mircea Lucescu, însă a evitat să ofere un răspuns. În schimb, șeful statului a vorbit despre pasiunea sa pentru fotbal, precizând că nu poate urmări prea multe meciuri, întrucât nu are televizor acasă.

Acesta a explicat că încearcă să își țină copiii departe de televizor: băiatul se uită foarte rar, iar fata are voie aproximativ două ore pe săptămână.

Eu nu am TV acasă, ca să nu se uite cei mici

,,Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului, adică am văzut oameni care s-au unit. Am această pasiune pentru fotbal, pentru a urmări comentariile sportive de după meciuri. Eu nu am TV acasă, ca să nu se uite cei mici la TV, așa că nu văd meciurile, dar urmăresc comentariile și m-a impresionat unitatea din lumea fotbalului, a fost un moment special.

„Nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite. Cred că a fost un eveniment emoționant în toate acele zile în care sicriul a fost la Arena Națională. Nu am vrut să duc într-o zonă politică cu o eventuală prezență a mea. Oamenii au fost extraordinari de decenți – ăsta e un lucru bun pentru România și când se întâmplă lucruri bune, noi trebuie să le salutăm”, a mai spus Nicușor Dan

,,Suntem încă în discuții cu mutarea, poate vara asta în vacanța copiilor. Nu cred că va fi la Vila Lac, acolo e prea izolat pentru copii, dar poate într-o vilă, într-un cartier din București, rămâne să vedem”, a spus Nicușor Dan.

La Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc: Ce spune primarul Dorin Nistor după o întâlnire consultativă cu reprezentanții firmelor

Bogdan Ilea

acum 4 ore

16 aprilie 2026

La Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc: Ce spune primarul Dorin Nistor după o întâlnire consultativă cu reprezentanții firmelor Dorin Nistor a publicat un mesaj pe o rețea de socializare, joi, 16 aprilie 2026, în care anunță că la Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc.  Decizia a venit după o întâlnire consultativă cu […]

Admitere la liceu 2026, fără Evaluare Națională: Cine sunt elevii care pot scăpa de examen și pot intra direct în clasa a IX-a

Ioana Oprean

acum 5 ore

16 aprilie 2026

Admitere la liceu 2026, fără Evaluare Națională: Cine sunt elevii care pot scăpa de examen și pot intra direct în clasa a IX-a Evaluarea Națională este principalul criteriu de admitere la liceu în România, însă există și excepții. Unii elevi pot ajunge la liceu fără să susțină examenul în 2026. Elevii care nu doresc sau […]

VIDEO | Ministrul Economiei, despre producția de arme prin programul SAFE la Cugir: ,,Se va concretiza o investiție. Există gradul maxim de siguranță”

Bogdan Ilea

acum 7 ore

16 aprilie 2026

Ministrul Economiei, despre producția de arme prin programul SAFE la Cugir: ,,Se va concretiza o investiție. Există gradul maxim de siguranță” Ministrul Economiei, Irineu Darău, a efectuat astăzi, 16 aprilie 2026, o vizită de lucru în județul Alba. Oficialul a ajuns la Cugir, unde a vizitat mai multe obiective și a purtat discuții pe diferite […]

