VIDEO | Nicușor Dan, despre lipsa sa de la catafalcul lui Mircea Lucescu: ,,Cred că a fost un eveniment emoționant”
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de ce nu a fost prezent la catafalcul lui Mircea Lucescu, însă a evitat să ofere un răspuns. În schimb, șeful statului a vorbit despre pasiunea sa pentru fotbal, precizând că nu poate urmări prea multe meciuri, întrucât nu are televizor acasă.
Acesta a explicat că încearcă să își țină copiii departe de televizor: băiatul se uită foarte rar, iar fata are voie aproximativ două ore pe săptămână.
Eu nu am TV acasă, ca să nu se uite cei mici
,,Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului, adică am văzut oameni care s-au unit. Am această pasiune pentru fotbal, pentru a urmări comentariile sportive de după meciuri. Eu nu am TV acasă, ca să nu se uite cei mici la TV, așa că nu văd meciurile, dar urmăresc comentariile și m-a impresionat unitatea din lumea fotbalului, a fost un moment special.
„Nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite. Cred că a fost un eveniment emoționant în toate acele zile în care sicriul a fost la Arena Națională. Nu am vrut să duc într-o zonă politică cu o eventuală prezență a mea. Oamenii au fost extraordinari de decenți – ăsta e un lucru bun pentru România și când se întâmplă lucruri bune, noi trebuie să le salutăm”, a mai spus Nicușor Dan
,,Suntem încă în discuții cu mutarea, poate vara asta în vacanța copiilor. Nu cred că va fi la Vila Lac, acolo e prea izolat pentru copii, dar poate într-o vilă, într-un cartier din București, rămâne să vedem”, a spus Nicușor Dan.
La Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc: Ce spune primarul Dorin Nistor după o întâlnire consultativă cu reprezentanții firmelor
La Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc: Ce spune primarul Dorin Nistor după o întâlnire consultativă cu reprezentanții firmelor Dorin Nistor a publicat un mesaj pe o rețea de socializare, joi, 16 aprilie 2026, în care anunță că la Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc. Decizia a venit după o întâlnire consultativă cu […]
Admitere la liceu 2026, fără Evaluare Națională: Cine sunt elevii care pot scăpa de examen și pot intra direct în clasa a IX-a
Admitere la liceu 2026, fără Evaluare Națională: Cine sunt elevii care pot scăpa de examen și pot intra direct în clasa a IX-a Evaluarea Națională este principalul criteriu de admitere la liceu în România, însă există și excepții. Unii elevi pot ajunge la liceu fără să susțină examenul în 2026. Elevii care nu doresc sau […]
VIDEO | Ministrul Economiei, despre producția de arme prin programul SAFE la Cugir: ,,Se va concretiza o investiție. Există gradul maxim de siguranță”
Ministrul Economiei, despre producția de arme prin programul SAFE la Cugir: ,,Se va concretiza o investiție. Există gradul maxim de siguranță” Ministrul Economiei, Irineu Darău, a efectuat astăzi, 16 aprilie 2026, o vizită de lucru în județul Alba. Oficialul a ajuns la Cugir, unde a vizitat mai multe obiective și a purtat discuții pe diferite […]
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe centura Vâlcele-Apahida: Un motociclist și-a pierdut viața în mod trgic
FOTO | ACCIDENT rutier MORTAL pe centura Vâlcele-Apahida: Motociclist decedat într-un accident în care a fost implicat doar el Un...
Răzvan Burleanu după Comitetul Executiv al FRF: “Sunt mandatat să negociez cu Hagi”
Răzvan Burleanu după Comitetul Executiv al FRF: “Sunt mandatat să negociez cu Hagi” Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal...
La Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc: Ce spune primarul Dorin Nistor după o întâlnire consultativă cu reprezentanții firmelor
La Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc: Ce spune primarul Dorin Nistor după o întâlnire consultativă cu reprezentanții firmelor...
VIDEO | Tensiunile continuă între angajații Fabricii de Arme Cugir și conducere. Ministrul Economiei: „Nu sunt cei mai bine plătiți muncitori. Este loc de îmbunătățire și pentru condițiile de muncă”
Tensiunile continuă între angajații Fabricii de Arme Cugir și conducere. Ministrul Economiei: „Nu sunt cei mai bine plătiți muncitori. Este...
VIDEO | La un pas de accident: Șofer „kamikaze”, surprins în Aiud. „Această intersecție ar trebui sfințită de minimum un sobor format din cinci preoți”
La un pas de accident: Șofer „kamikaze”, surprins în Aiud. „Această intersecție ar trebui sfințită de minimum un sobor format...
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur...
Comunicat de presă | Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă
Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă Operatorul regional marchează o premieră la...
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului și lui Hristos Cel Înviat
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului și lui Hristos Cel Înviat Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului, este prăznuită anul...
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data...