VIDEO | Nicușor Dan, despre lipsa sa de la catafalcul lui Mircea Lucescu: ,,Cred că a fost un eveniment emoționant”

Nicușor Dan, despre lipsa sa de la catafalcul lui Mircea Lucescu: ,,Cred că a fost un eveniment emoționant”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de ce nu a fost prezent la catafalcul lui Mircea Lucescu, însă a evitat să ofere un răspuns. În schimb, șeful statului a vorbit despre pasiunea sa pentru fotbal, precizând că nu poate urmări prea multe meciuri, întrucât nu are televizor acasă.

Acesta a explicat că încearcă să își țină copiii departe de televizor: băiatul se uită foarte rar, iar fata are voie aproximativ două ore pe săptămână.

Eu nu am TV acasă, ca să nu se uite cei mici

,,Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului, adică am văzut oameni care s-au unit. Am această pasiune pentru fotbal, pentru a urmări comentariile sportive de după meciuri. Eu nu am TV acasă, ca să nu se uite cei mici la TV, așa că nu văd meciurile, dar urmăresc comentariile și m-a impresionat unitatea din lumea fotbalului, a fost un moment special.

„Nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite. Cred că a fost un eveniment emoționant în toate acele zile în care sicriul a fost la Arena Națională. Nu am vrut să duc într-o zonă politică cu o eventuală prezență a mea. Oamenii au fost extraordinari de decenți – ăsta e un lucru bun pentru România și când se întâmplă lucruri bune, noi trebuie să le salutăm”, a mai spus Nicușor Dan

,,Suntem încă în discuții cu mutarea, poate vara asta în vacanța copiilor. Nu cred că va fi la Vila Lac, acolo e prea izolat pentru copii, dar poate într-o vilă, într-un cartier din București, rămâne să vedem”, a spus Nicușor Dan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI