Pensii 2026 | Mamele din România se pot pensiona mai devreme. Cum scade vârsta de pensionare în funcție de numărul copiilor
Pensii 2026 | Mamele din România se pot pensiona mai devreme. Cum scade vârsta de pensionare în funcție de numărul copiilor
Femeile din România care au născut sau au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, dacă îndeplinesc anumite condiții prevăzute de lege. Reducerea se aplică în funcție de numărul copiilor crescuți.
Facilitatea este reglementată de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și se acordă în funcție de numărul copiilor crescuți până la vârsta de 16 ani, inclusiv în anumite situații de adopție.
Un criteriu esențial pentru acordarea acestui drept este realizarea stagiului complet de cotizare contributiv.
Citește și: PENSII 2026 | Cum să calculezi impozitul și contribuția la sănătate pentru pensii
Cine poate beneficia de reducerea vârstei de pensionare
Potrivit art. 51 din Legea nr. 360/2023, femeile pot ieși mai devreme la pensie dacă îndeplinesc simultan două condiții:
– au realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege;
– au născut și crescut unul sau mai mulți copii până la împlinirea vârstei de 16 ani.
De aceeași facilitate beneficiază și femeile care au adoptat copii, cu condiția să îi fi crescut cel puțin 13 ani.
Reducerea reprezintă un drept distinct față de alte situații în care vârsta standard de pensionare poate fi diminuată.
Cu cât se reduce vârsta de pensionare
Legea stabilește reducerea în funcție de numărul copiilor crescuți:
1 copil – reducere de 6 luni;
2 copii – reducere de 1 an;
3 copii – reducere de 1 an și 6 luni;
4 copii – reducere de 2 ani;
5 copii – reducere de 2 ani și 6 luni;
6 copii – reducere de 3 ani;
7 sau mai mulți copii – reducere de 3 ani și 6 luni.
Ce acte sunt necesare
Pentru a beneficia de reducerea vârstei de pensionare, solicitanta trebuie să depună documente care să dovedească îndeplinirea condițiilor legale.
În cazul copiilor biologici sunt necesare:
– certificatele de naștere ale copiilor;
– o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că aceștia au fost crescuți până la vârsta de 16 ani.
În cazul adopției trebuie depuse:
– hotărârea judecătorească definitivă de încuviințare a adopției;
– certificatul de naștere al copilului;
– o declarație pe propria răspundere care să ateste că acesta a fost crescut cel puțin 13 ani.
Reducerea poate fi cumulată cu alte facilități
Legea permite ca această reducere să fie cumulată cu alte diminuări ale vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv cele acordate pentru activitatea desfășurată în condiții speciale sau deosebite de muncă ori în alte situații reglementate prin acte normative speciale.
Totuși, reducerea totală a vârstei standard de pensionare nu poate depăși 11 ani.
Care este vârsta standard de pensionare
Conform Legii nr. 360/2023, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați.
În cazul femeilor, atingerea acestei vârste se face etapizat, potrivit calendarului prevăzut în Anexa nr. 5 a legii.
Stagiul minim de cotizare necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani pentru ambele sexe. Pentru femei, atingerea stagiului complet se realizează, de asemenea, gradual, conform prevederilor legale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Prelungirea TVA de 9% în loc de 21% pentru achiziția locuințelor, până la 1 octombrie 2026, votată de Senat
Prelungirea TVA de 9% în loc de 21% pentru achiziția locuințelor, până la 1 octombrie 2026, votată de Senat Persoanele fizice din România ar putea achiziționa în continuare locuințe cu TVA de 9% în loc de 21%. Măsura ar putea fi prelungită până la data de 1 octombrie 2026, potrivit unui proiect adoptat luni la […]
Proiectul privind reducerea accizei la carburanți, adoptat de Senat. Motorina s-ar putea ieftini cu până la 84 de bani pe litru
Proiectul privind reducerea accizei la carburanți, adoptat de Senat. Motorina s-ar putea ieftini cu până la 84 de bani pe litru Senatul a adoptat luni, 27 iulie 2026, în sesiune extraordinară, proiectul care prevede instituirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, fiind stabilit un mecanism prin care acciza la motorină va […]
Radu Georgescu, economist: „Economia reală a României încetinește, iar antreprenorii simt asta în fiecare zi”
Radu Georgescu: „Economia reală a României încetinește, iar antreprenorii simt asta în fiecare zi” Economia României traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, susține economistul Radu Georgescu, care afirmă că mesajele primite zilnic din partea mediului de afaceri conturează o imagine mult diferită de cea prezentată în discursul public. „Vorbesc în fiecare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensii 2026 | Mamele din România se pot pensiona mai devreme. Cum scade vârsta de pensionare în funcție de numărul copiilor
Pensii 2026 | Mamele din România se pot pensiona mai devreme. Cum scade vârsta de pensionare în funcție de numărul...
Prelungirea TVA de 9% în loc de 21% pentru achiziția locuințelor, până la 1 octombrie 2026, votată de Senat
Prelungirea TVA de 9% în loc de 21% pentru achiziția locuințelor, până la 1 octombrie 2026, votată de Senat Persoanele...
Știrea Zilei
FOTO | Apel umanitar pentru Yannis, un copil de 10 luni, diagnosticat cu cataractă congenitală la ambii ochi. Are nevoie de implant de cristalin, iar cheltuielile medicale depășesc posibilitățile financiare ale familiei
Apel umanitar pentru Yannis, un copil de 10 luni, diagnosticat cu cataractă congenitală la ambii ochi. Are nevoie de implant...
Primarul Gabriel Pleșa cere DNA să cerceteze acuzațiile de corupție ale directorului STP Alba Iulia
Primarul Gabriel Pleșa cere DNA să cerceteze acuzațiile de corupție ale directorului STP Alba Iulia Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel...
Curier Județean
Accident rutier pe DJ107E: Un autoturism a intrat într-un cap de pod între Aiud și Ciumbrud
Accident rutier pe DJ107E: Un autoturism a intrat într-un cap de pod între Aiud și Ciumbrud Un accident rutier a...
Definitivat 2026 în Alba: Cu cât a crescut rata de promovare după soluționarea contestațiilor
Definitivat 2026 în Alba: Cu cât a crescut rata de promovare după soluționarea contestațiilor Rezultatele finale ale Examenului Național de...
Politică Administrație
30 iulie 2026 | Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș: Premierea elevilor cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională 2026, BAC 2026 și a elevilor șefi de promoție 2026, pe ordinea de zi
30 iulie 2026 | Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș: Premierea elevilor cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională...
Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local Un...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...