Pensii 2026 | Mamele din România se pot pensiona mai devreme. Cum scade vârsta de pensionare în funcție de numărul copiilor

Femeile din România care au născut sau au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, dacă îndeplinesc anumite condiții prevăzute de lege. Reducerea se aplică în funcție de numărul copiilor crescuți.

Facilitatea este reglementată de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și se acordă în funcție de numărul copiilor crescuți până la vârsta de 16 ani, inclusiv în anumite situații de adopție.

Un criteriu esențial pentru acordarea acestui drept este realizarea stagiului complet de cotizare contributiv.

Cine poate beneficia de reducerea vârstei de pensionare

Potrivit art. 51 din Legea nr. 360/2023, femeile pot ieși mai devreme la pensie dacă îndeplinesc simultan două condiții:

– au realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege;

– au născut și crescut unul sau mai mulți copii până la împlinirea vârstei de 16 ani.

De aceeași facilitate beneficiază și femeile care au adoptat copii, cu condiția să îi fi crescut cel puțin 13 ani.

Reducerea reprezintă un drept distinct față de alte situații în care vârsta standard de pensionare poate fi diminuată.

Cu cât se reduce vârsta de pensionare

Legea stabilește reducerea în funcție de numărul copiilor crescuți:

1 copil – reducere de 6 luni;

2 copii – reducere de 1 an;

3 copii – reducere de 1 an și 6 luni;

4 copii – reducere de 2 ani;

5 copii – reducere de 2 ani și 6 luni;

6 copii – reducere de 3 ani;

7 sau mai mulți copii – reducere de 3 ani și 6 luni.

Ce acte sunt necesare

Pentru a beneficia de reducerea vârstei de pensionare, solicitanta trebuie să depună documente care să dovedească îndeplinirea condițiilor legale.

În cazul copiilor biologici sunt necesare:

– certificatele de naștere ale copiilor;

– o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că aceștia au fost crescuți până la vârsta de 16 ani.

În cazul adopției trebuie depuse:

– hotărârea judecătorească definitivă de încuviințare a adopției;

– certificatul de naștere al copilului;

– o declarație pe propria răspundere care să ateste că acesta a fost crescut cel puțin 13 ani.

Reducerea poate fi cumulată cu alte facilități

Legea permite ca această reducere să fie cumulată cu alte diminuări ale vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv cele acordate pentru activitatea desfășurată în condiții speciale sau deosebite de muncă ori în alte situații reglementate prin acte normative speciale.

Totuși, reducerea totală a vârstei standard de pensionare nu poate depăși 11 ani.

Care este vârsta standard de pensionare

Conform Legii nr. 360/2023, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

În cazul femeilor, atingerea acestei vârste se face etapizat, potrivit calendarului prevăzut în Anexa nr. 5 a legii.

Stagiul minim de cotizare necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani pentru ambele sexe. Pentru femei, atingerea stagiului complet se realizează, de asemenea, gradual, conform prevederilor legale.

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