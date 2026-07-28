Bogdan Apostu, implicat și la CSM Unirea Alba Iulia, în centrul unei anchete FRF și FIFA: Impresarul, vizat de acuzații privind un posibil conflict de interese
Bogdan Apostu, implicat și la CSM Unirea Alba Iulia, în centrul unei anchete FRF și FIFA: Impresarul, vizat de acuzații privind un posibil conflict de interese
Bogdan Apostu, unul dintre cei mai influenți agenți FIFA din fotbalul românesc, a ajuns în atenția Federației Române de Fotbal și a FIFA, după o sesizare care reclamă un posibil conflict de interese între activitatea sa de impresar și presupusele implicări în structurile executive ale unor cluburi din România, scrie Pro Sport.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, FIFA a transmis către FRF un document prin care solicită explicații și clarificări în urma unei plângeri formulate din România. Sesizarea vizează compatibilitatea dintre statutul de agent de jucători și presupusa implicare a lui Bogdan Apostu în conducerea unor formații precum Corvinul Hunedoara, Gloria Bistrița și CSM Unirea Alba Iulia.
Subiectul urmează să fie analizat în ședința Comitetului Executiv al FRF, programată miercuri, 29 iulie 2026, la Casa Fotbalului, unde membrii forului condus de Răzvan Burleanu vor discuta inclusiv aspectele legate de incompatibilitatea dintre funcțiile executive din cadrul cluburilor și activitatea de impresariat.
Conform informațiilor publicate de ProSport, persoanele care au formulat plângerea susțin că Apostu ar avea o influență asupra deciziilor executive din cadrul unor cluburi, în condițiile în care reprezintă și un număr important de fotbaliști din Superligă și Liga a II-a.
În același timp, surse apropiate cazului susțin că verificările efectuate de FRF asupra documentelor cluburilor vizate nu ar fi identificat contracte de natură executivă încheiate pe numele lui Bogdan Apostu. În lipsa unor astfel de documente, acuzațiile rămân, deocamdată, la stadiul de sesizare, fără concluzii oficiale din partea autorităților fotbalistice.
Tema incompatibilității dintre agenții de jucători și eventualele funcții de conducere în cadrul cluburilor a fost intens dezbătută în ultimii ani în fotbalul românesc, în contextul în care numeroși impresari au fost asociați cu activitatea unor echipe sau cu transferurile realizate de antrenori cu care colaborează.
Bogdan Apostu este fondatorul agenției Group Agency and AMA Global Football Sport, iar în portofoliul său se regăsesc zeci de fotbaliști care evoluează în competițiile interne.
Până la acest moment, nu a fost anunțată nicio sancțiune împotriva lui Bogdan Apostu, iar analiza cazului urmează să fie continuată în cadrul structurilor competente ale FRF și FIFA.
sursa: Pro Sport
foto: Sport Total FM
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