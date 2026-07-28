Sport

Bogdan Apostu, implicat și la CSM Unirea Alba Iulia, în centrul unei anchete FRF și FIFA: Impresarul, vizat de acuzații privind un posibil conflict de interese

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de secunde

în

De

Bogdan Apostu, implicat și la CSM Unirea Alba Iulia, în centrul unei anchete FRF și FIFA: Impresarul, vizat de acuzații privind un posibil conflict de interese

Bogdan Apostu, unul dintre cei mai influenți agenți FIFA din fotbalul românesc, a ajuns în atenția Federației Române de Fotbal și a FIFA, după o sesizare care reclamă un posibil conflict de interese între activitatea sa de impresar și presupusele implicări în structurile executive ale unor cluburi din România, scrie Pro Sport

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, FIFA a transmis către FRF un document prin care solicită explicații și clarificări în urma unei plângeri formulate din România. Sesizarea vizează compatibilitatea dintre statutul de agent de jucători și presupusa implicare a lui Bogdan Apostu în conducerea unor formații precum Corvinul Hunedoara, Gloria Bistrița și CSM Unirea Alba Iulia.

Subiectul urmează să fie analizat în ședința Comitetului Executiv al FRF, programată miercuri, 29 iulie 2026, la Casa Fotbalului, unde membrii forului condus de Răzvan Burleanu vor discuta inclusiv aspectele legate de incompatibilitatea dintre funcțiile executive din cadrul cluburilor și activitatea de impresariat.

Conform informațiilor publicate de ProSport, persoanele care au formulat plângerea susțin că Apostu ar avea o influență asupra deciziilor executive din cadrul unor cluburi, în condițiile în care reprezintă și un număr important de fotbaliști din Superligă și Liga a II-a.

În același timp, surse apropiate cazului susțin că verificările efectuate de FRF asupra documentelor cluburilor vizate nu ar fi identificat contracte de natură executivă încheiate pe numele lui Bogdan Apostu. În lipsa unor astfel de documente, acuzațiile rămân, deocamdată, la stadiul de sesizare, fără concluzii oficiale din partea autorităților fotbalistice.

Tema incompatibilității dintre agenții de jucători și eventualele funcții de conducere în cadrul cluburilor a fost intens dezbătută în ultimii ani în fotbalul românesc, în contextul în care numeroși impresari au fost asociați cu activitatea unor echipe sau cu transferurile realizate de antrenori cu care colaborează.

Bogdan Apostu este fondatorul agenției Group Agency and AMA Global Football Sport, iar în portofoliul său se regăsesc zeci de fotbaliști care evoluează în competițiile interne.

Până la acest moment, nu a fost anunțată nicio sancțiune împotriva lui Bogdan Apostu, iar analiza cazului urmează să fie continuată în cadrul structurilor competente ale FRF și FIFA.

sursa: Pro Sport

foto: Sport Total FM

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Dorian Todoran, la Metalurgistul Cugir | Discuții avansate cu Balaur și Butnariu

Dan HENEGAR

Publicat

acum 10 ore

în

27 iulie 2026

De

Dorian Todoran (n. 2005) este noul jucător al divizionarei terțe Metalurgistul Cugir | Divizionara terță este în discuții avansate cu Balaur și Butnariu (CSM Unirea Alba Iulia) D. Todoran este jucător de bandă dreapta, poate juca și în zona mediană, iar în ultimele sezoane a evoluat la Unirea Ungheni și CSM Olimpia Satu Mare (stagiunile […]

Citește mai mult

Sport

CIL Blaj, transfer de marcă în defensivă: Alex Băican | Echipa din „Mica Romă”, campanie interesantă de achiziții

Dan HENEGAR

Publicat

acum 17 ore

în

27 iulie 2026

De

CIL Blaj, transfer de marcă în defensivă: Alex Băican | Echipa din „Mica Romă”, campanie interesantă de achiziții! CIL Blaj a mai realizat un transfer de marcă, întărindu-și defensiva prin aducerea lui Alexandru Băican. Citește și: Foto: CIL Blaj – CSU Alba Iulia 3-0 (0-0), repetiție înaintea Cupei României | Bran și Gâțan, debut la […]

Citește mai mult

Sport

La Volei Alba Blaj, în ediția 2026/2027, extremele Sabina Haewegene (Franța) și Elina Rodriguez (Argentina)

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 ore

în

27 iulie 2026

De

La Volei Alba Blaj, în ediția 2026/2027, extremele Sabina Haewegene (Franța) și Elina Rodriguez (Argentina) Volei Alba Blaj, vicecampioana României, mizează în ediția 2026/2027, pe postul de extremă pe două internaționale, Sabine Haewegene (Franța) și Elina Rodriguez (Argentina), ambele venite în această pauză competițională. Numele celorlalți doi secunzi (extreme) din efectivul formației din „Mica Romă” […]

Citește mai mult