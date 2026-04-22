VIDEO | Nicolae Stanciu, gol de 3 puncte înscris în prelungiri în China
Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu a fost decisiv, miercuri, 22 aprilie 2026 pentru echipa sa, Dalian Yingbo, în etapa a 7-a din Superliga Chinei.
Formația sa s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Liaoning Tieren.
Internaționalul român a făcut diferența în minutul 84, când, după un corner executat de pe partea stângă, a profitat de o respingere a apărării adverse și a trimis mingea spectaculos în vinclu, cu un șut din drop de la marginea careului.
Acesta este al doilea gol al lui Nicolae Stanciu pentru Dalian Yingbo, pentru care a mai oferit și două assist-uri de la transfer.
Echipa chineză, unde evoluează și Cephas Malele (fost jucător la CFR Cluj și FC Argeș), a ajuns astfel la cinci victorii consecutive și ocupă locul 3 în clasament, cu 15 puncte.
Pentru prestația sa, Nicolae Stanciu a fost notat cu 7,8 de către Flashscore.
foto-video: Hotpot Football
