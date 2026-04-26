Sport

VIDEO | Nicolae Stanciu, ales jucătorul etapei în China, după un „golazzo” de 3 puncte

Ioana Oprean

acum 21 de minute

Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu a fost ales jucătorul etapei a 7-a din campionatul Chinei, după un „golazzo” de 3 puncte. 

Nicolae Stanciu a fost decisiv, miercuri, 22 aprilie 2026 pentru echipa sa, Dalian Yingbo.

Citește și: VIDEO | Nicolae Stanciu, „golazzo” în China! Gol senzațional, al victoriei, pentru fotbalistul din Alba

Formația sa s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Liaoning Tieren.

Internaționalul român a făcut diferența în minutul 84, când, după un corner executat de pe partea stângă, a profitat de o respingere a apărării adverse și a trimis mingea spectaculos în vinclu, cu un șut din drop de la marginea careului.

Acesta este al doilea gol al lui Nicolae Stanciu pentru Dalian Yingbo, pentru care a mai oferit și două assist-uri de la transfer.

foto: arhivă

FOTO: LPS Sebeș – a șasea victorie consecutivă la Under 19! Etapa viitoare, derby „de Alba", LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia, pe „Pielarul"

acum 32 de minute

26 aprilie 2026

LPS Sebeș – a șasea victorie consecutivă la Under 19, 10-0 în deplasare! Etapa viitoare, derby „de Alba", LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia, pe „Pielarul"

FOTO: Total Sport Alba Iulia, calificare la turneul final Under 13 la minivolei feminin, după turneul din „Alba Blaj" Arena

acum 2 ore

26 aprilie 2026

Total Sport Alba Iulia, calificare la turneul final Under 13 la minivolei feminin, după turneul din „Alba Blaj" Arena, disputat în weekend!

CSM Unirea Alba Iulia, victorie cu Atletic Olimpia Gherla, la fotbal feminin, scor 3-1 | Miercuri, la Micești, cu Rapid, în Cupa României

acum 2 ore

26 aprilie 2026

CSM Unirea Alba Iulia, victorie cu Atletic Olimpia Gherla, la fotbal feminin, scor 3-1, în play-out | Miercuri, la Micești, cu Rapid, în Cupa României

