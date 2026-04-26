VIDEO | Nicolae Stanciu, ales jucătorul etapei în China, după un „golazzo” de 3 puncte

Nicolae Stanciu, ales jucătorul etapei în China, după un „golazzo” de 3 puncte

Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu a fost ales jucătorul etapei a 7-a din campionatul Chinei, după un „golazzo” de 3 puncte.

Nicolae Stanciu a fost decisiv, miercuri, 22 aprilie 2026 pentru echipa sa, Dalian Yingbo.

Formația sa s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Liaoning Tieren.

Internaționalul român a făcut diferența în minutul 84, când, după un corner executat de pe partea stângă, a profitat de o respingere a apărării adverse și a trimis mingea spectaculos în vinclu, cu un șut din drop de la marginea careului.

Acesta este al doilea gol al lui Nicolae Stanciu pentru Dalian Yingbo, pentru care a mai oferit și două assist-uri de la transfer.

foto: arhivă

