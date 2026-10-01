Curier Județean

Video | Muzica a răsunat în grădiniță! Copiii de la Grădinița nr. 9 din Alba Iulia au cântat alături de muzicianul Cosmin Buzgure

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 ore

în

De

Muzica a răsunat în grădiniță! Copiii de la Grădinița nr. 9 din Alba Iulia au cântat alături de muzicianul Cosmin Buzgure

O zi plină de ritm, veselie și surprize muzicale pentru preșcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 9, structură a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 13 din Alba Iulia.

Petrecerea Divorțaților

Cei mici au devenit, pentru câteva ore, soliști și instrumentiști, iar întâlnirea cu muzicianul Cosmin Buzgure, venit cu chitara sa, a transformat activitatea într-un adevărat spectacol al bucuriei, în care cântecele îndrăgite, jocul și participarea copiilor au fost ingredientele unei experiențe de neuitat.

„Copilașii de la Grădinița cu Program Prelungit nr.9, structura Grădiniței cu program prelungit nr.13 din Alba Iulia, s-au bucurat de o zi specială, plină de cântec, ritm, voie bună și momente frumoase dedicate muzicii. Au fost soliști, instrumentiști, iar surpriza zilei a fost întâlnirea cu un muzician, domnul Cosmin Buzgure, care ne-a vizitat cu chitara sa.

Invitatul nostru a interpretat atât cântece din repertoriul propriu, cât și melodii îndrăgite de copii, provocându-i pe cei mici să le recunoască și să cânte împreună. Activitatea a fost una interactivă, veselă și plină de energie, iar copiii au participat cu mult entuziasm”, au detaliat reprezentanții grădiniței amintite.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Update Video | Accident în Alba Iulia: Impact între un Mercedes și un Golf, la intersecția străzilor Lalelelor și Grigore Vieru

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

1 octombrie 2026

De

Accident în Alba Iulia: Impact între un Mercedes și un Golf, la intersecția străzilor Lalelelor și Grigore Vieru Un accident rutier s-a produs în seara zilei de joi, 1 octombrie 2026, în Alba Iulia. Este vorba de un impact violent între un Mercedes și un Golf.  „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor […]

Citește mai mult

Curier Județean

Extindere a rețelei de gaz în comuna Unirea din Alba: Peste 7,4 kilometri de conducte. În ce stadiu este proiectul

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

1 octombrie 2026

De

Extindere a rețelei de gaz în comuna Unirea din Alba: Peste 7,4 kilometri de conducte. În ce stadiu este proiectul Primăria Comunei Unirea, din județul Alba, a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) licitația pentru execuția rețelei inteligente de gaze naturale din satele Ciugudu de Jos și Ciugudu de Sus. Proiectul este finanțat […]

Citește mai mult

Curier Județean

Incendiu la Veseuș: Focul a cuprins o anexă gospodărească

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

1 octombrie 2026

De

Incendiu la Veseuș: Focul a cuprins o anexă gospodărească Un incendiu s-a produs în după amiaza zilei de joi, 1 septembrie 2026, la Veseuș.  „Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în loc. Veseuș, UAT Jidvei. Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă gospodărească. Forțe alocate: 1 […]

Citește mai mult