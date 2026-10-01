Video | Muzica a răsunat în grădiniță! Copiii de la Grădinița nr. 9 din Alba Iulia au cântat alături de muzicianul Cosmin Buzgure

Muzica a răsunat în grădiniță! Copiii de la Grădinița nr. 9 din Alba Iulia au cântat alături de muzicianul Cosmin Buzgure

O zi plină de ritm, veselie și surprize muzicale pentru preșcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 9, structură a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 13 din Alba Iulia.

Cei mici au devenit, pentru câteva ore, soliști și instrumentiști, iar întâlnirea cu muzicianul Cosmin Buzgure, venit cu chitara sa, a transformat activitatea într-un adevărat spectacol al bucuriei, în care cântecele îndrăgite, jocul și participarea copiilor au fost ingredientele unei experiențe de neuitat.

„Copilașii de la Grădinița cu Program Prelungit nr.9, structura Grădiniței cu program prelungit nr.13 din Alba Iulia, s-au bucurat de o zi specială, plină de cântec, ritm, voie bună și momente frumoase dedicate muzicii. Au fost soliști, instrumentiști, iar surpriza zilei a fost întâlnirea cu un muzician, domnul Cosmin Buzgure, care ne-a vizitat cu chitara sa.

Invitatul nostru a interpretat atât cântece din repertoriul propriu, cât și melodii îndrăgite de copii, provocându-i pe cei mici să le recunoască și să cânte împreună. Activitatea a fost una interactivă, veselă și plină de energie, iar copiii au participat cu mult entuziasm”, au detaliat reprezentanții grădiniței amintite.

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