Curier Județean

La noua Stație de Tratare a Apei Mihoiești, teste pentru punerea în funcțiune: Câți oameni va deservi

Ioana Oprean

Publicat

acum 26 de minute

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La noua Stație de Tratare a Apei Mihoiești, teste pentru punerea în funcțiune: Câți oameni va deservi

În această săptămână au început testele pentru punerea în funcțiune a noii Stații de Tratare a Apei Mihoiești, o investiție importantă pentru Sistemul Zonal de Apă Apuseni, a anunțat, joi, 1 octombrie 2026, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel. 

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Potrivit acestuia, după lucrări ample de modernizare, stația se apropie de finalizarea procesului de reabilitare și va asigura apă potabilă pentru aproximativ 20.000 de locuitori din zona Câmpeni – Abrud – Baia de Arieș.

Investiția, în valoare de aproape 14,7 milioane de lei, fără TVA, a însemnat modernizarea completă a procesului de tratare a apei, dar și a infrastructurii care îl susține. Au fost modernizate instalațiile de tratare, sistemele de recuperare a apei de spălare și a nămolului, rezervoarele, stațiile de pompare și instalațiile de dozare a reactivilor. Totodată, stația a fost dotată cu un sistem SCADA, care permite monitorizarea digitală a parametrilor de funcționare.

Noua capacitate de tratare este de 6.000 de metri cubi de apă pe zi, respectiv 4.200 de metri cubi pe zi atunci când una dintre linii se află în revizie.

În perioada următoare vor fi realizate probe tehnologice și calibrări ale echipamentelor, astfel încât stația să atingă toți parametrii necesari pentru potabilizarea apei.

„Este o investiție care poate fi descrisă printr-un obiectiv simplu: infrastructură modernă și servicii publice mai bune pentru oamenii din Apuseni.

Modernizarea Stației de Tratare a Apei Mihoiești face parte din proiectul derulat de operatorul regional, cu finanțare europeană prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014–2020 și Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027.

Continuăm investițiile în infrastructura județului Alba, pentru comunități mai bine deservite și pentru un standard de viață mai bun”, a precizat Ion Dumitrel.

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