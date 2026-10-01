Incendiu la Veseuș: Focul a cuprins o anexă gospodărească

Un incendiu s-a produs în după amiaza zilei de joi, 1 septembrie 2026, la Veseuș.

„Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în loc. Veseuș, UAT Jidvei.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă gospodărească.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Jidvei”, a transmis ISU Alba la ora 16.34.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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