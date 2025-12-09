VIDEO | Moș Crăciun vine la copiii din Sântimbru: Peste 500 de pachete, pregătite pentru toți copiii din comună de sărbători
Moș Crăciun vine la copiii din Sântimbru: Peste 500 de pachete, pregătite pentru toți copiii din comună de sărbători
Moș Crăciun și-a pregătit tolba și în perioada următoare îi va vizita pe copilașii din comuna Sântimbru. Administrația locală a pregătit peste 500 de pachete pentru cei mai tineri locuitori din satele aparținătoare.
Au fost pregătite peste 500 de pachete, în felul următor: 152 pentru copiii care învață la școlile și grădinițele din satele comunei Sântimbru, 294 de pachete pentru copiii din comună, dar care merg la școlile din oraș și 50 de pachete pentru persoanele cu dizabilități.
Cei de la școala din sat le vor primi fiecare la școala, cei de la școlile din oraș le vor primi într-un punct de întâlnire din fiecare sat, iar la persoanele cu dizabilități, se va merge cum este firesc, acasă la fiecare familie.
Important: pachete primesc de asemenea toți copiii din comuna noastră, indiferent de vârsta lor (și 1 lună să aibă), chiar dacă nu merg încă la grădiniță.
,,Dragii noștri, am ajuns din nou într-una din perioadele noastre de suflet. Și ca-n fiecare an, Moș Crăciun al Primăriei Sântimbru și ajutoarele lui de nădejde, au pregătit daruri care vor porni începând de astăzi, cu multă bucurie, înspre toți copiii din satele noastre.
Peste 500 de plăsuțe vor ajunge la copiii noștri de la cei mai mărunți abia veniți pe lume și până la cei mai mari, de până la 14 ani, fie că învață la noi fie că merg la școală în altă parte.
Și cum este firesc, vom ajunge și la cei dragi ai noștri, cu dizabilități”, a anunțat Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru.
