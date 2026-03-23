VIDEO | Modernizarea unei străzi din Alba Iulia, care facilitează accesul dinspre Micești/Orizont, mai aproape de finalizare: A fost turnat primul strat de asfalt pe toată lungimea ei

Modernizarea unei străzi din Alba Iulia, care facilitează accesul dinspre Micești/Orizont, mai aproape de finalizare: A fost turnat primul strat de asfalt pe toată lungimea ei

Modernizarea străzii Alcala de Henares din Alba Iulia se apropie cu pași repezi de finalizare, după ce la sfârșitul săptămânii trecute a fost turnat primul strat de asfalt pe toată lungimea.

Modernizarea străzii Alcala de Henares va ajuta la fluidizarea traficului dintre Alba Iulia și Micești, atât prin descărcarea de la Bazinul Olimpic, cât și prin strada Gheorghe Șincai.

Lucrările au început în urmă cu aproximativ 3 ani, iar la sfârșitul lui august 2024 au fost efectuate lucrările de asfaltare de pe strada Alcala de Henares din Alba Iulia, în zona canal ANIF până la intersecția cu strada Gheorghe Șincai.

„Pe strada Alcala de Henares a fost turnat, zilele trecute, primul strat de asfalt, pe toată lungimea. Această stradă, cu o lungime de aproximativ 1.5 km, este de o importanță deosebită fiind o alternativă de legătură între cartierele Micești/Orizont și centrul orașului, atât prin descărcarea de la Bazinul Olimpic, cât și prin strada Gheorghe Șincai.

Acum se fac racordurile la străzile laterale, se aduc la cotă capacele de cămine și se montează gurile de scurgere pentru apa pluvială.

După finalizarea acestor lucrări, urmează turnarea asfaltului pe pista de biciclete, iar apoi turnarea ultimului strat de asfalt (cel de uzură) pe carosabil, montarea capacelor de hidranți, executarea marcajelor rutiere și a semnalisticii”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

Odată cu aceste lucrări, în zonă se îmbunătățesc condițiile de circulație și se descongestionează traficul, această porțiune făcând legătura între cartierul Orizont- Micești și blv. Republicii. Totodată se reduc zgomotul și praful, iar estetica locală se modifică semnificativ.

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Noul transport ecologic din Aiud, recepționat: Când ar urma să intre în funcțiune autobuzele și bicicletele. Facilități pentru elevi și pensionari

Bogdan Ilea

Publicat

acum 31 de minute

în

23 martie 2026

De

Noul transport ecologic din Aiud, recepționat: Când ar urma să intre în funcțiune autobuzele și bicicletele. Facilități pentru elevi și pensionari Autobuzele electrice și bicicletele din Aiud ar urma să fie date în folosință până la sfârșitul lunii iunie 2026, potrivit primarului Dragoș Crișan. Proiectul a ajuns la o valoare de peste 67 de milioane […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Posibilă explicație pentru prețul ridicat al apei din Alba: „Drumul” ei începe după Cercul Polar, într-un râu din Norvegia, potrivit unui videoclip postat de APA CTTA

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

23 martie 2026

De

Posibilă explicație pentru prețul ridicat al apei din Alba: „Drumul” ei începe după Cercul Polar, într-un râu din Norvegia, potrivit unui videoclip postat de APA CTTA Recent, compania de apă din județul Alba – APA CTTA S.A. a postat pe pagina de Facebook un video superb despre „drumul apei, de la captare la robinet”. În […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Bărbat din Oiejdea, prins BEAT la volan și fără permis, arestat preventiv: A avut o alcoolemie de 3,64 g‰ alcool pur în sânge

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

23 martie 2026

De

Bărbat din Oiejdea, prins BEAT la volan și fără permis, arestat preventiv: A avut o alcoolemie de 3,64 g‰ alcool pur în sânge Un bărbat din Oiejdea, cercetat pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului, a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, […]

Citește mai mult