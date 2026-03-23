VIDEO | Modernizarea unei străzi din Alba Iulia, care facilitează accesul dinspre Micești/Orizont, mai aproape de finalizare: A fost turnat primul strat de asfalt pe toată lungimea ei
Modernizarea străzii Alcala de Henares din Alba Iulia se apropie cu pași repezi de finalizare, după ce la sfârșitul săptămânii trecute a fost turnat primul strat de asfalt pe toată lungimea.
Modernizarea străzii Alcala de Henares va ajuta la fluidizarea traficului dintre Alba Iulia și Micești, atât prin descărcarea de la Bazinul Olimpic, cât și prin strada Gheorghe Șincai.
Lucrările au început în urmă cu aproximativ 3 ani, iar la sfârșitul lui august 2024 au fost efectuate lucrările de asfaltare de pe strada Alcala de Henares din Alba Iulia, în zona canal ANIF până la intersecția cu strada Gheorghe Șincai.
„Pe strada Alcala de Henares a fost turnat, zilele trecute, primul strat de asfalt, pe toată lungimea. Această stradă, cu o lungime de aproximativ 1.5 km, este de o importanță deosebită fiind o alternativă de legătură între cartierele Micești/Orizont și centrul orașului, atât prin descărcarea de la Bazinul Olimpic, cât și prin strada Gheorghe Șincai.
Acum se fac racordurile la străzile laterale, se aduc la cotă capacele de cămine și se montează gurile de scurgere pentru apa pluvială.
După finalizarea acestor lucrări, urmează turnarea asfaltului pe pista de biciclete, iar apoi turnarea ultimului strat de asfalt (cel de uzură) pe carosabil, montarea capacelor de hidranți, executarea marcajelor rutiere și a semnalisticii”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.
Odată cu aceste lucrări, în zonă se îmbunătățesc condițiile de circulație și se descongestionează traficul, această porțiune făcând legătura între cartierul Orizont- Micești și blv. Republicii. Totodată se reduc zgomotul și praful, iar estetica locală se modifică semnificativ.
