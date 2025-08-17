VIDEO | Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”, expoziții ale meșterilor locali și muzică populară, pe vârful Petreasa
Poiana de sub vârful Petreasa, de la marginea comunei Horea, situată la o altitudine de aproape 1600 metri, a devenit neîncăpătoare sâmbătă și duminică la cea de-a XXX-a ediție a ,,Târgului Lemnarilor din Munții Apuseni”.
Sute de moți, dar și turiști s-au adunat să vadă demonstrațiile de îndemânare ale lemnarilor, dar alte activități pregătite de organizatori pentru cei veniți în Apuseni: expoziții ale meșterilor populari, concursul cel mai bun lemnar, dar și spectacol folcloric susținut de numeroși artiști, atât localnici și fii ai satului, cât și invitați din alte părți.
Evenimentul a început de dimineață, după ora 11, atunci când s-a făcut primirea invitaților și vizitarea Târgului meșteșugurilor tradiționale și silviculturii, iar după miezul zilei a început cel mai așteptat moment al evenimentului: concursul ,,Cel mai bun lemnar”, desfășurat în spații delimitate din apropierea scenei.
La miezul zilei s-a desfășurat concursul ,,Cel mai bun lemnar” – ediția a XXX-a, unde participanții și-au îndreptat cu toții privirile pentru a urmări pe concurenții care s-au întrecut la cioplit cu securea, aruncarea la țintă cu securea și cu țapinul, tăiatul cu firezul și cu securea, cățărarea pe buștean sau ridicarea bușteanului de la pământ – care s-a dovedit a fi cea mai grea probă, pe care doar câțiva concurenți au reușit să o treacă.
Dacă sâmbătă seara cei prezenți au avut ocazia să îl asculte pe Emeric Imre, astăzi, vizitatorii au avut parte de un spectacol folcloric prezentat de Andreea Bogdan, cu participarea artiștilor: Ancuța Matei Olar, Mirela Mănescu Felea, Felicia Stoian, Ovidiu Homorodean, ceterașii din Marna, Grupul instrumental „DOR” condus de Alin Joldeș, Todea Petrișor, Șrob Andrei, Alexandra Scrob, Cosmina Mateș, Felicia Han, Florina Trif, Iustina Șpan și Formația ,,Crăișori Moțești de la Albac” coordonată de prof. Todea Barbu.
Ultima zi a târgului s-a încheiat cu o Hora Moțească, de la ora 19.00.
Inițiat de către actualul deputat Corneliu Olar în scopul promovării turismului în Apuseni, ,,Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni” a ajuns la cea de-a XXX-a ediție, devenind o afirmare a identității moțești, o întoarcere la rădăcini și un omagiu adus muncii, simplității și demnității oamenilor de munte.
