VIDEO | Mierea de mană de brad din Apuseni, produsă la 1.300 m, elixir natural pentru răceli și sănătatea plămânilor

Mierea de mană de brad din Apuseni, produsă la 1.300 m, elixir natural pentru răceli și sănătatea plămânilor. Andrei Pintea, apicultor: „Un borcan de miere de mană în casa dumneavoastră o să vă scape de orice răceală”
Andrei Pintea, un tânăr apicultor din județul Alba, de la PinBees, produce alături de familia sa din Vingard miere de mană de brad obținută din Munții Apuseni, de la cota 1300, un sortiment apreciat atât pentru proprietățile sale, inclusiv în combaterea răcelii, cât și pentru modul aparte în care este realizat.
Andrei Pintea a explicat că mierea de mană de brad este diferită de mierea florală, deoarece nu provine din nectar, ci din seva bradului, culeasă de albine prin intermediul insectelor afide, care înțeapă mugurii copacului.
Potrivit tânărului apicultor, acest sortiment este apreciat pentru proprietățile sale, fiind considerat benefic în special pentru problemele pulmonare, durerile de gât și răceli: „Este o miere obținută din seva bradului, prin intermediul insectelor afide, care înțeapă mugurul de brad, iar albina culege seva. Este o miere excelentă pentru probleme pulmonare, este o miere excelentă pentru durerile de gât și, cu siguranță, un borcan de miere de mană în casa dumneavoastră o să vă scape de orice răceală”, a explicat Andrei.
Procesul de creare a mierii de mană de brad, obținută din Munții Apuseni
Andrei Pintea a explicat că obținerea mierii de mană de brad presupune un proces aparte, care începe prin transportarea stupilor în zonele montane din Munții Apuseni, la cota 1300. Acolo, albinele sunt lăsate în pădure, iar pentru protejarea lor este montat un gard electric.
„De când ducem albinele până când mierea ajunge în borcan durează undeva la 3 săptămâni, o lună”, a precizat tânărul despre durata procesului.
În ceea ce privește păstrarea produsului, tânărul apicultor a explicat că mierea de mană cristalizează mai lent decât mierea florală, tocmai pentru că este obținută din sevă, nu din nectar: „Mierea de mană face excepție, având un proces de cristalizare mult mai lent, deoarece este o miere din sevă, nu este o miere florală, și atunci depozitarea se poate face într-un loc răcoros, ferit de razele soarelui.
Toată lumea zice că, dacă se cristalizează, mierea nu este bună. Este un mit. Cristalizarea este un proces natural pentru conservarea mierii. Este un aliment viu, care își schimbă textura pentru a se conserva în timp”, a spus în final tânărul din Vingard.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe Economistul Cosmin Nicolae Oltean (51 de ani) este noul director interimar al Camerei de Conturi Alba, începând de miercuri, 1 aprilie 2026, înlocuind-o pe Theodora Oprean-Crașoveanu. Cosmin Nicolae Oltean este din Cugir, a absolvit în anul […]
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 5 aprilie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
Supărați că Direcția Silvică are sediul la Alba, hunedorenii au făcut plângere împotriva hotărârii de Guvern: „Nu ne lăsăm”
Supărați că Direcția Silvică are sediul la Alba, hunedorenii au făcut plângere împotriva hotărârii de Guvern Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara a început demersurile oficiale prin care contestă Hotărârea de Guvern 123/2026 referitoare la reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) – Romsilva, apreciind că trecerea Direcţiei Silvice Hunedoara în subordinea unei noi structuri, cu sediul în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026 Numărul firmelor...
PENSII 2026 | Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă
Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 8,07 miliarde...
Știrea Zilei
Curier Județean
FOTO | Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026
Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026...
FOTO | Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia: „Educația înseamnă nu doar teorie, ci și experiență practică”
Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia Vineri, 3 aprilie...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile Săptămâna Patimilor, sau Săptămâna Mare, așa cum...
Ziua Automobilistului Român, marcată anual la data de 5 aprilie
Ziua Automobilistului Român, marcată anual la data de 5 aprilie Ziua Automobilistului este celebrată anual, la data de 5 aprilie...