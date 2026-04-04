VIDEO | Mierea de mană de brad din Apuseni, produsă la 1.300 m, elixir natural pentru răceli și sănătatea plămânilor

Mierea de mană de brad din Apuseni, produsă la 1.300 m, elixir natural pentru răceli și sănătatea plămânilor. Andrei Pintea, apicultor: „Un borcan de miere de mană în casa dumneavoastră o să vă scape de orice răceală”

Andrei Pintea, un tânăr apicultor din județul Alba, de la PinBees, produce alături de familia sa din Vingard miere de mană de brad obținută din Munții Apuseni, de la cota 1300, un sortiment apreciat atât pentru proprietățile sale, inclusiv în combaterea răcelii, cât și pentru modul aparte în care este realizat.

„Un borcan de miere de mană în casa dumneavoastră o să vă scape de orice răceală"

Andrei Pintea a explicat că mierea de mană de brad este diferită de mierea florală, deoarece nu provine din nectar, ci din seva bradului, culeasă de albine prin intermediul insectelor afide, care înțeapă mugurii copacului.

Potrivit tânărului apicultor, acest sortiment este apreciat pentru proprietățile sale, fiind considerat benefic în special pentru problemele pulmonare, durerile de gât și răceli: „Este o miere obținută din seva bradului, prin intermediul insectelor afide, care înțeapă mugurul de brad, iar albina culege seva. Este o miere excelentă pentru probleme pulmonare, este o miere excelentă pentru durerile de gât și, cu siguranță, un borcan de miere de mană în casa dumneavoastră o să vă scape de orice răceală”, a explicat Andrei.

Procesul de creare a mierii de mană de brad, obținută din Munții Apuseni

Andrei Pintea a explicat că obținerea mierii de mană de brad presupune un proces aparte, care începe prin transportarea stupilor în zonele montane din Munții Apuseni, la cota 1300. Acolo, albinele sunt lăsate în pădure, iar pentru protejarea lor este montat un gard electric.

„De când ducem albinele până când mierea ajunge în borcan durează undeva la 3 săptămâni, o lună”, a precizat tânărul despre durata procesului.

În ceea ce privește păstrarea produsului, tânărul apicultor a explicat că mierea de mană cristalizează mai lent decât mierea florală, tocmai pentru că este obținută din sevă, nu din nectar: „Mierea de mană face excepție, având un proces de cristalizare mult mai lent, deoarece este o miere din sevă, nu este o miere florală, și atunci depozitarea se poate face într-un loc răcoros, ferit de razele soarelui.

Toată lumea zice că, dacă se cristalizează, mierea nu este bună. Este un mit. Cristalizarea este un proces natural pentru conservarea mierii. Este un aliment viu, care își schimbă textura pentru a se conserva în timp”, a spus în final tânărul din Vingard.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI