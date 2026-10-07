Video | Mica variantă ocolitoare a Blajului: De când se va putea circula pe acest drum care „evită” bariera de la Crăciunelu de Jos
Video | Mica variantă ocolitoare a Blajului: De când se va putea circula pe acest drum care „evită” bariera de la Crăciunelu de Jos
Din 15 octombrie, vom circula pe mica variantă ocolitoare a Blajului, a anunțat miercuri, 7 octombrie 2026 primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
„Varianta mică a Blajului, drumul care leagă Tiurul de Crăciunelu de Jos, este aproape de finalizare. Astăzi facem marcajele. Pe partea dreaptă e făcut marcajul, pe partea stângă urmează să fie realizat. Mai sunt de montat semnele de circulație și recepția. Undeva în jur de data de 15 luna aceasta se dă în circulație.
Va fi o reglementare de 7,5 tone și va fi o reglementare de viteză de 50 km/h.
Sunt foarte mândru și foarte bucuros de această realizare. O lucrare realizată în aproximativ 3 luni, aproape 4 luni de zile, o lucrare făcută de un constructor super profesionist și am întâlnit aici un inginer care a fost șef de șantier, căruia îi adresez toate laudele și tot respectul cuvenit unui meseriaș care face lucrările așa cum este nevoie.
Din fericire pentru noi, avem și momentele astea în care putem spune că ne bucurăm de anumite lucrări. Decongestionarea traficului în Blaj este, cu această mică variantă, drumul Tiur – Crăciunelu, primul pas. Urmează pasul cel mare, cu varianta mare, care sperăm ca anul viitor în iunie-iulie să fie finalizată și atunci putem vorbi despre un nou concept de mobilitate și de decongestionare a traficului în Blaj.
În paralel, săptămâna viitoare vom începe și lucrările la culoarul de mobilitate Strada Clujului – Gheorghe Doja – Avram Iancu, plus park & ride-ul și depoul pentru autobuze.
Este o lucrare de care eu mă bucur foarte mult și sunt convins că blăjenii, și nu doar blăjenii, ci și locuitorii satelor și comunelor de pe Valea Secaşilor se vor bucura și vor scurta drumul spre Alba Iulia, evitând și bariera de la Crăciunelu, care știm că ne creează de multe ori întârzieri în trafic și întârzieri în programul stabilit”, a declarat primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
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