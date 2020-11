VIDEO| Mesajul autorităților locale, la sfârșitul perioadei de carantină: „Lumea este dornică să vină, să iasă din casă, pentru a veni la manifestații”

În ultima zi din perioada de carantină, autoritățile locale au transmis albaiulienilor și celor care au de gând să vină la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale, sunt bineveniți atâta timp cât respectarea normelor de protecție va fi o prioritate pentru fiecare cetățean.

MESAJE de ZIUA NAȚIONALĂ, 1 DECEMBRIE 2020

Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia, a opinat că „eu am simțit o căldură aparte în inimile oamenilor. Lumea este dornică să vină, să iasă din casă, pentru a veni la manifestații, să prețuiască ceea ce poate, în ultimul timp a devenit deșuet pentru unii sau poate nu au mai acordat atâta importanță.

Iată că, această nenorocire, această pandemie, această criză medicală, poate ne resetează și din punct de vedere sufletesc. Eu asta am simțit astăzi, în 30 noiembrie și sunt convins că vom simți și pe parcursul zilei de mâine.

Toate spațiile istorice vor fi vizitate, cum ar fi Sala Unirii, Muzeul Unirii, Muzeul Principia, Câmpul lui Horea, cea al romanilor cum îl cunoaștem. Lumea se va putea plimba și călca pe locurile sacre ale acestui oraș.

Cei care vor dori să vină la Alba Iulia după această mini vacanță vor fi primiți cu drag. E adevărat, cu măsurile de rigoare, mască pe față și distanțarea socială. Noi ne vom strădui să fim cât mai eleganți, ca forțele de ordine și Poliția Locală și să atragem atenția politicos, în așa fel încât cei care vin la Alba Iulia sau albaiulienii care iasă din casă să se simtă bine mâine de Ziua Națională”.

Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat că „am depus astăzi la monument o coroană de flori din partea Parlamentului European, pentru că, într-adevăr, în ciuda contextului în care ne aflăm, este important să celebrăm Ziua Națională a României și în sensul acesta, evident, să plasăm România într-un context european. Evident, nu este un lucru simplu.

Sunt convins că toți care astăzi sunt acasă se gandesc, într-adevăr, cum putem recâștiga această posibilitate de a celebra această zi națională și mai ales cum putem totuși împreună, în perioada următoare, să regândim unitatea națională, în așa fel încât pe mai departe să ne revenim din punct de vedere economic și din punct de vedere social, să trecem cu bine peste această criză medicală și să ne recâștigăm libertatea și siguranța zilei de mâine.

Cred că intonarea imnului național ar fi fost oportună, cred de asemenea că, cu puțin mai multă organizare am fi putut într-adevăr celebra acest moment în condiții de siguranță pentru fiecare. Pentru că definitiv, dincolo de depunerea acestor coroane, este important să transmitem un semnal, că în aceste contexte dificile românii sunt uniți și că în aceste situații extrem de apăsătoare pentru fiecare român, reușim să ne celebrăm Ziua Națională și să transmitem un mesaj de forță, de siguranță pentru cetățeni, oriunde se află ei”.

„Am reclamat faptul că eu nu consider că este o desfășurare așa cum ar trebui de Ziua Națională, depuneri de coroane fără să începem cu intonarea Imnului Național. Cred că e mai mult decât deranjant un astfel de lucru în Alba Iulia. Eu cred că nu se îmbolnăvea Imnul Național de COVID, dacă era cel puțin înregistrat pe bandă. Înțelegem situația să avem fanfară militară sau cineva care să intoneze imnul, am făcut-o noi, cei din Partidul Mișcarea Populară.

Nu vreau să politizez în niciun fel, dar, din păcate, nu era și nu este demn pentru Alba Iulia ca de 1 decembrie să nu se intoneze imnul atunci când depunem coroane de flori la înaintașii noști, cei care au ținut vie prin istorie flacăra românismului și a României”, a declarat Clement Negruț.

Prefectul de Alba, Nicolae Albu a precizat că „nu a fost un ceremonial, pentru că noi suntem în carantină, dar cred că faptul că am respectat tot programul de cinstire a eroilor și a Zilei Naționale, contează mai mult, deci, am procedat exact la fel doar că am venit consecutiv, iar ceremonialul militar va fi la ridicarea drapelului și mâine la Monumentul Unirii. Important este ce simțim, cum marcăm eroii, Ziua Națională, că am păstrat puțină dinstațare între noi, cred că dă dovadă de solidaritatea noastră locuitorilor județului Alba, al locuitorilor municipiului Alba Iulia. Cred că am înțeles toți că este un moment mai dificil în același timp cu recunoștință față de eroii noștri, trebuie să ne marcăm înaintașii, să ne marcăm Ziua Națională, cu respect.

Nu a fost ceremonial militar, imnul se cântă la ceremonial militar. Dacă ar fi citit puțin legislația ar fi văzut că la ora 12:00 este ceremonial militar la ridicarea drapelului și mâine la ora 14:00″.