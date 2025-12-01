Rămâi conectat

Curier Județean

VIDEO | Măsuri de securitate fără precedent la intrarea în zona unde are loc parada militară, la Alba Iulia

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

De

Festival de Romania 2025

Măsuri de securitate fără precedent la intrarea în zona unde are loc parada militară, la Alba Iulia

Forțele de ordine care asigură ordinea publică la Alba Iulia au luat măsuri de securitate mult mai stricte decât în alți ani.

Citește și: LIVE VIDEO | La Alba Iulia, Călin Georgescu a fost primit cu pâine și sare. Zeci de simpatizanți i-au oferit un bun venit de 1 Decembrie

Cei care vor să intre în Parcul Unirii, pentru a ajunge în zona unde are loc parada militară, sunt supuși, fără excepție, unui control corporal. Accesul către parc a fost îngrădit cu garduri de protecție, în zona care duce aproape de tribuna oficială destinată politicienilor și clericilor.  Localnicii spun că nu își amintesc ca în anii precedenți să fi avut loc controale corporale atât de stricte.

Sute de forțe de ordine asigură liniștea publică în cetatea Marii Uniri. Pe clădirile înalte se află, la fel ca în alți ani, ofițeri care supraveghează perimetrul în care sunt așteptați politicienii care vor asista la parada de la Alba Iulia în acest an, cel mai important dintre aceștia fiind primul ministru Ilie Bolojan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Răsturnare de situație! Tânăr de 24 de ani din Alba, reținut după ce ar fi furat bani din două biserici din Cluj. A încercat să-și ia viața după o perchezție a polițiștilor

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 19 ore

în

30 noiembrie 2025

De

Răsturnare de situație! Tânăr de 24 de ani din Alba, reținut după ce ar fi furat bani din două biserici din Cluj. A încercat să-și ia viața după o perchezție a polițiștilor Un tânăr de 24 de ani din Cugir, județul Alba a fost reținut după ce polițiștii l-au identificat ca autor al două furturi […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | ,,Familia Ochilor albaștri”, din Abrud, cântec emoțional de 1 Decembrie. Au reinterpretat melodia Clopotul Reîntregirii: ,,Când clopotul răsună, inimile se reîntregesc”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de ore

în

30 noiembrie 2025

De

,,Familia Ochilor albaștri”, din Abrud, cântec emoțional de 1 Decembrie. Au reinterpretat melodia Clopotul Reîntregirii: ,,Când clopotul răsună, inimile se reîntregesc” ,,Blue Eyes Family” (Familia Ochilor albaștri) a interpretat melodia ,,Clopotul Reîntregirii” cu ocazia Zilei Naționale a României. Piesa a fost publicată pe o rețea de socializare.  Ei au transmis că acest cântec rămâne mereu […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | La Teiuș au fost montate ornamentele de sărbători. Parcul central și satele aparținătoare, pregătite pentru pentru luna decembrie

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 22 de ore

în

30 noiembrie 2025

De

FOTO | La Teiuș au fost montate ornamentele de sărbători. Parcul central și satele din jur, pregătite pentru pentru luna decembrie Primăria orașului Teiuș a început montarea ornamentelor de sărbători în parcul central, pe strada Decebal și în zonele principale din satele Beldiu, Căpud, Pețelca și Coșlariu Nou, pentru a aduce atmosfera lunii decembrie mai […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 5 ore

Mesajul președintelui american Donald Trump pentru România și pentru Nicușor Dan de 1 Decembrie: ,,Un parteneriat puternic și în continuă creștere”

Mesajul președintelui american Donald Trump pentru România și pentru Nicușor Dan de 1 Decembrie: ,,Un parteneriat puternic și în continuă...
Actualitateacum 5 ore

LIVE VIDEO | Parada Militară Naţională în Piaţa Arcul de Triumf în București de 1 Decembrie. Au defilat peste 3.000 de militari români și străini

Parada Militară Naţională în Piaţa Arcul de Triumf în București de 1 Decembrie. Au defilat peste 3.000 de militari români...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 36 de minute

VIDEO | Principele Nicolae la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României: „Să avem speranță, să fim uniți și să mergem înainte”

Principele Nicolae la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României: „Să avem speranță, să fim uniți și...
Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Președintele Nicușor Dan, HUIDUIT din nou, în lipsă, la depunerea de coroane de la Alba Iulia. Ce au strigat cei aflați în mulțime

Președintele Nicușor Dan, HUIDUIT din nou, în lipsă, la depunerea de coroane de la Alba Iulia. Ce au strigat cei...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 ore

VIDEO | Măsuri de securitate fără precedent la intrarea în zona unde are loc parada militară, la Alba Iulia

Măsuri de securitate fără precedent la intrarea în zona unde are loc parada militară, la Alba Iulia Forțele de ordine...
Curier Județeanacum 19 ore

VIDEO | Răsturnare de situație! Tânăr de 24 de ani din Alba, reținut după ce ar fi furat bani din două biserici din Cluj. A încercat să-și ia viața după o perchezție a polițiștilor

Răsturnare de situație! Tânăr de 24 de ani din Alba, reținut după ce ar fi furat bani din două biserici...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Politică Administrațieacum 5 zile

VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale

Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 9 ore

VIDEO: 1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României

1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României Ziua de 1...
Opinii - Comentariiacum 9 ore

Marea Unire de la 1918, pagina sublimă a istoriei românești. CRONOLOGIE

Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești • Cum s-a...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea