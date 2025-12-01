VIDEO | Măsuri de securitate fără precedent la intrarea în zona unde are loc parada militară, la Alba Iulia
Măsuri de securitate fără precedent la intrarea în zona unde are loc parada militară, la Alba Iulia
Forțele de ordine care asigură ordinea publică la Alba Iulia au luat măsuri de securitate mult mai stricte decât în alți ani.
Citește și: LIVE VIDEO | La Alba Iulia, Călin Georgescu a fost primit cu pâine și sare. Zeci de simpatizanți i-au oferit un bun venit de 1 Decembrie
Cei care vor să intre în Parcul Unirii, pentru a ajunge în zona unde are loc parada militară, sunt supuși, fără excepție, unui control corporal. Accesul către parc a fost îngrădit cu garduri de protecție, în zona care duce aproape de tribuna oficială destinată politicienilor și clericilor. Localnicii spun că nu își amintesc ca în anii precedenți să fi avut loc controale corporale atât de stricte.
Sute de forțe de ordine asigură liniștea publică în cetatea Marii Uniri. Pe clădirile înalte se află, la fel ca în alți ani, ofițeri care supraveghează perimetrul în care sunt așteptați politicienii care vor asista la parada de la Alba Iulia în acest an, cel mai important dintre aceștia fiind primul ministru Ilie Bolojan.
