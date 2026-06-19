VIDEO | Mașini „dispărute” pe drumul din Anglia spre Alba: Cum a fost păcălit un albaiulian de un bărbat cu buletin fals. Un individ, REȚINUT
Mașini „evaporate” pe drumul din Anglia spre Alba: Cum a fost păcălit un albaiulian de un bărbat cu buletin fals. Un individ, REȚINUT
Un bărbat de 36 de ani din județul Mehedinți a fost reținut de polițiștii din Alba, după ce, împreună cu un complice, a lăsat un albaiulian fără mașinile pe care trebuia să le transporte din Anglia.
Individul s-a folosit de o identitate falsă pentru a-și acoperi urmele.
Potrivit IPJ Alba, la data de 18 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Corcova, județul Mehedinți, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt, înșelăciunea, falsul material în înscrisuri oficiale și uzul de fals.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 24 aprilie – 4 mai 2026, doi bărbați, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Corcova, județul Mehedinți, respectiv 30 de ani, din localitatea Broșteni, județul Mehedinți, ar fi contactat un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din municipiul Alba Iulia, după ce acesta a postat un anunț pe un grup online și a solicitat servicii de transport pentru două autoturisme, din Anglia în România. Pentru a-și ascunde identitatea, bărbatul, în vârstă de 36 de ani, ar fi produs, deținut și folosit un act de identitate fals. Cei doi bărbați s-ar fi oferit să transporte cele două autoturisme pentru suma de 1.400 de lire sterline.
După ce ar fi preluat autoturismele, cei doi i-ar fi solicitat bărbatului de 32 de ani un avans de 1.000 de euro, invocând faptul că transportatorul s-ar fi defectat. Bărbatul de 32 de ani s-ar fi conformat și i-ar fi trimis bărbatului de 36 de ani suma de 4.100 de lei pentru a aduce autoturismele în România.
Ulterior, bărbatul, în vârstă de 32 de ani, a încercat să ia legătura cu cei doi bărbați care s-au angajat să transporte cele două autoturisme, însă fără niciun rezultat, moment în care acesta a constatat că autoturismele i-au fost sustrase.
Pentru documentarea și probarea activității infracționale, ieri, 18 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au efectuat două percheziții domiciliare, în județul Mehedinți, în baza mandatului emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia, fiind descoperite și ridicate dispozitive electronice.
Față de bărbatul, în vârstă de 36 de ani, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt, înșelăciunea, falsul material în înscrisuri oficiale și uzul de fals, iar față de bărbatul, în vârstă de 30 de ani, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și furt.
Astăzi, 19 iulie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru dispunerea unor măsuri legale.
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