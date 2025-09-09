VIDEO | „Masa care unește” a fost montată în Cetatea Alba Carolina: 10.000 de „comeseni” vor lua loc la ea pentru a stabili un record mondial

„Masa care unește” a fost montată în Cetatea Alba Carolina: 10.000 de „comeseni” vor lua loc la ea pentru a stabili un record mondial

„Masa care unește” a fost așezată în Cetatea Alba Carolina, în pregătirea marelui eveniment de sâmbătă, 13 septembrie 2025.

10.000 de persoane vor deveni „comeseni” pentru a stabili la Alba Iulia un nou record mondial atestat Guinness World Records.

Masa, lungă de 2,7 kilometri, așezată în șanțurile Cetății Alba Carolina, este realizată integral din materiale reciclabile.

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, în Cetatea Alba Carolina au ajuns 1.500 de europaleți din care a fost construită ulterior „Masa care unește”.

Scopul principal al inițiativei denumite „Masa care unește” este de a promova unitatea și de a crea un moment istoric prin intermediul unei prezențe colective la o masă comună.

Deja de multe zile lista de înscriere pentru participarea la eveniment cuprinde numărul scontat de participanți.

