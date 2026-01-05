VIDEO | Marile firme de construcții locale au pus umărul la deszăpezire în Alba Iulia: „E normal să sprijinim comunitatea din care facem parte”
Marile firme de construcții locale au pus umărul la deszăpezire în Alba Iulia
Luni, 5 ianuarie 2026, operațiunile de deszăpezire din Alba Iulia s-au intensificat în mai multe puncte „fierbinți” ale municipiului-reședință de județ.
Autoritățile locale au fost sprijinite în acest efort și de marile firme locale din domeniul construcțiilor, care au contribuit atât cu oameni cât și cu utilaje. Acestea din urmă au fost puse la dispoziție de firmele Oanea Logistic, Florea Grup, Elis, Europa și Porr.
Antreprenorii amintiți consideră la unison că implicarea în sprijinul comunității reprezintă o datorie de onoare.
„E normal să sprijinim comunitatea din care și noi facem parte până la urmă”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Cristian Panea., reprezentant al companiei Elis Pavaje.
„De 30 de ani construim această companie în Alba Iulia și, de fiecare dată când ni s-a cerut sprijinul și am putut ajuta, ne-am implicat. Apreciez în mod deosebit colegii din divizia de construcții, care s-au mobilizat exemplar în a asigura suportul necesar, dar și colegii de la punctele de lucru care s-au implicat să curețe zăpada din perimetrul lor. Acesta e adevăratul spirit civic: fiecare să facă ce ține de el pentru ca orașul să arate bine!”, a afirmat, la rândul său, Marcel Florea, CEO Florea Grup.
„Era normal să contribuim și noi la deszăpezire dacă tot a venit această zăpadă mare. Niciun efort, logistic sau chiar financiar, nu e mare când e vorba de a ajuta comunitatea locală”, a declarat Bogdan Lăpădat, reprezentant Europeexpres.
Conform situației prezentate de Administrația Națională de Meteorologie, stratul de zăpadă depășise luni, 5 ianuarie 2026, la Alba Iulia, grosimea de 30 de centimetri.
