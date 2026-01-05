Rămâi conectat

Curier Județean

VIDEO | Marile firme de construcții locale au pus umărul la deszăpezire în Alba Iulia: „E normal să sprijinim comunitatea din care facem parte”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 48 de minute

în

De

Marile firme de construcții locale au pus umărul la deszăpezire în Alba Iulia

Luni, 5 ianuarie 2026, operațiunile de deszăpezire din Alba Iulia s-au intensificat în mai multe puncte „fierbinți” ale municipiului-reședință de județ.

Autoritățile locale au fost sprijinite în acest efort și de marile firme locale din domeniul construcțiilor, care au contribuit atât cu oameni cât și cu utilaje. Acestea din urmă au fost puse la dispoziție de firmele Oanea Logistic, Florea Grup, Elis, Europa și Porr.

Antreprenorii amintiți consideră la unison că implicarea în sprijinul comunității reprezintă o datorie de onoare.

„E normal să sprijinim comunitatea din care și noi facem parte până la urmă”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Cristian Panea., reprezentant al companiei Elis Pavaje.

„De 30 de ani construim această companie în Alba Iulia și, de fiecare dată când ni s-a cerut sprijinul și am putut ajuta, ne-am implicat. Apreciez în mod deosebit colegii din divizia de construcții, care s-au mobilizat exemplar în a asigura suportul necesar, dar și colegii de la punctele de lucru care s-au implicat să curețe zăpada din perimetrul lor. Acesta e adevăratul spirit civic: fiecare să facă ce ține de el pentru ca orașul să arate bine!”, a afirmat, la rândul său, Marcel Florea, CEO Florea Grup.

„Era normal să contribuim și noi la deszăpezire dacă tot a venit această zăpadă mare. Niciun efort, logistic sau chiar financiar, nu e mare când e vorba de a ajuta comunitatea locală”, a declarat Bogdan Lăpădat, reprezentant Europeexpres.

Conform situației prezentate de Administrația Națională de Meteorologie, stratul de zăpadă depășise luni, 5 ianuarie 2026, la Alba Iulia, grosimea de 30 de centimetri.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT pe o stradă din Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 minute

în

5 ianuarie 2026

De

ACCIDENT pe o stradă din Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz O mașină a acroșat o țeavă de gaz pe o stradă din Alba Iulia. Accidentul s-a produs luni, 5 ianuarie 2026, pe strada Viadana. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs în […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Trafic în condiții de iarnă autentică pe autostrăzi în Alba: „Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 ore

în

5 ianuarie 2026

De

Trafic în condiții de iarnă autentică pe autostrăzi în Alba: „Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!” Luni, 5 ianuarie 2026, se circula în condiții de iarnă autentică pe autostrăzi în județul Alba. Conform Centrului Info Trafic al Poliției Române, valorile de trafic au fost relativ reduse la orele dimineții. Pe Autostrada […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Femeie din Panade, care mergea prin zăpadă, desculță și dezorientată, salvată de un jandarm din Alba: I-a oferit o geacă și o pereche de mănuși până au ajuns salvatorii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

5 ianuarie 2026

De

Femeie din Panade, care mergea prin zăpadă desculță și dezorientată, salvată de un jandarm din Alba: I-a oferit o geacă și o pereche de mănuși până au ajuns salvatorii Sergent-major Aldea Vasile, un jandarm din Alba a salvat o femeie care mergea prin zăpadă, desculță și sumar îmbrăcată, prezentând semne evidente de dezorientare, astăzi, 5 […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 ore

PENSII 2026: Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Ce prevede actul normativ

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Ce prevede actul normativ Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, 5 ianuarie...
Actualitateacum 11 ore

Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații din 2026

Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

FOTO | Așa arăta cândva copilăria: Copiii din Sântimbru au costruit cazemate de zăpadă cu acoperiș de paie și au descoperit jocurile iernilor de altădată

Așa arăta cândva copilăria: Copiii din Sântimbru au costruit cazemate de zăpadă cu acoperiș de paie și au descoperit jocurile...
Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | APEL UMANITAR pentru Andrei, un tânăr fără adăpost din Alba, care doarme în plină iarnă, pe străzi: ,,Și-a improvizat un dormitor lângă niște containere de gunoi”

APEL UMANITAR pentru Andrei, un tânăr fără adăpost din Alba, care doarme în plină iarnă, pe străzi: ,,Și-a improvizat un...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 minute

ACCIDENT pe o stradă din Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz

ACCIDENT pe o stradă din Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz O mașină a acroșat o...
Curier Județeanacum 48 de minute

VIDEO | Marile firme de construcții locale au pus umărul la deszăpezire în Alba Iulia: „E normal să sprijinim comunitatea din care facem parte”

Marile firme de construcții locale au pus umărul la deszăpezire în Alba Iulia Luni, 5 ianuarie 2026, operațiunile de deszăpezire...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o săptămână

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
Politică Administrațieacum o săptămână

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

Ajunul Bobotezei, prilej de prevestire a destinului în dragoste. Fetele îşi pun busuioc sub pernă pentru a-şi visa ursitul

Fetele tinere care vor să îşi viseze ursitul trebuie să “fure” sau să ceară preotului un firicel de busuioc sfinţit...
Opinii - Comentariiacum 3 zile

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea