VIDEO | Lup singuratic, filmat într-o pădure din Parcul Natural Apuseni: Imagini inedite, surprinse de rangeri

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

în

De

Lup singuratic, filmat într-o pădure din Parcul Natural Apuseni: Imagini inedite, surprinse de rangeri

Un lup singuratic a fost filmat într-o pădure din Parcul Natural Apuseni, imaginile inedite fiind surprinse de unul din rangeri.

VIDEO | Imagini SPECTACULOASE în Parcul Natural Apuseni: Cârd de ciute, viței și cerbi tineri, surprins la sfârșit de februarie în zona unui râu de munte

Lupul (Canis lupus) este o specie predominant nocturnă, care vânează de regulă în haită, mai rar solitar. Este considerată o specie-cheie, având un rol esențial în menținerea echilibrului și reglarea structurii ecosistemelor.

Sălbăticiunea se adaptează cu ușurință la o varietate mare de habitate. Lupii sunt animale profund sociale, comunicând între ei prin limbaj corporal și prin expresii faciale variate.

RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Apuseni R.A. administrează aria naturala protejata de interes național Parcul Natural Apuseni împreună cu trei arii naturale protejate de interes comunitar denumite situri Natura 2000 (ROSAC 0002 Apuseni, ROSPA 0081 Munții Apuseni – Vlădeasa, ROSAC 0016 Buteasa) si 55 de arii naturale protejate de interes național de mici dimensiuni (rezervații si monumente ale naturii) incluse in Parcul Natural Apuseni.
Credit: ranger Mircea Șușman

