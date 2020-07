VIDEO| Ludovic Orban: Ne confruntăm cu o creștere semnificativă, nu numai a numărului de cazuri de COVID-19, ci o creștere semnificativă a riscului de transmitere

Premierul Ludovic Orban a vorbit, marți, după ședința de la Ministerul de Interne, ce decizii s-au luat pentru limitarea cazurilor de coronavirus.

Orban a declarat marți că riscul de răspândire a coronavirusului a crescut major: dacă la 1 iunie erau bolnavi în 350 de localități, în prezent sunt bolnavi în 954 de localități.

„Ne confruntam cu o crestere semnificativa nu numai a numarului de cazuri, ci o crestere semnificativa a riscului de transmitere. Daca la 1 iunie aveam in decurs de 14 zile cel putin in caz in 350 de localiati, azi exista cel putin un caz in 14 zile in 954 de localitati. Asta inseamna o crestere semnificativa a riscului de transmitere si inseamna o atitudine mult mai hotarata a autoritatilor in impunerea tuturor masurilor necesare”, a declarat premierul Ludovic Orban.