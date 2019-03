Video| Lucrările la autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, blocate în continuare de o groapă de gunoi ”fantomă”

Groapa tuturor, problema nimănui! Încă nu s-a rezolvat situația cu tonele de gunoi municipal în care s-a împotmolit autostrada A10 Sebeș-Turda la Alba Iulia. Mai precis este vorba de breteaua de acces spre viitorul nod rutier Alba Iulia Sud.



”Fata mamei, jucăușă, cu gunoiul după ușă!”, cam așa s-a trezit și municipalitatea albaiuliană, în anul 2019, când i s-a adus în prag autostrada A 10 Sebeș-Turda.

Vă spuneam la începutul acestui an că breteaua spre centura Albei Iulia, care trebuie să ne ”cableze” la mult așteptata autostradă, s-a împotmolit în gunoaie ”predecembriste”, adunate în zona Partoș, încă de pe vremea în care acolo ființa fosta groapă de gunoi a orașului.

Constructorul, Asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA – Pomponio Construcţii SRL, ar avea, se pare, soluții tehnice pentru pocinogul descoperit la noi, dar are nevoie să se acopere și el de ceva hârtii. Nu de alta, dar amenzile gărzii de mediu și sancțiunile adiacente merg până la suspendarea activității, în eventualitatea în care s-ar apuca, din proprie inițiativă, să debaraseze locul ori să-l acopere fain frumos. Plus că, oricare ar fi soluția aleasă, aceasta costă, iar banii aceia trebuie și ei justificați la CNAIR.

Cineva, o autoritate, trebuie să ”recunoască” gunoiul ăsta sau să ne facem în continuare că nu-l vedem și gata, dar în scris, semnat, parafat. Altfel, ne vom găsi în situația în care autostrada va fi gata dar nu ne vom putea sui pe ea prin nodul rutier Alba Iulia Sud pentru că nu va fi gata breteaua de acces.

Potrivit reprezentanților Primăriei Alba Iulia, această fostă groapă de gunoi nu figurează în niciun act, pe nicăieri, de altfel, nu a existat nici în 1991, când au început punerile în posesie, astfel că terenul a fost retrocedat pe parcele fără probleme. Așa se face că și atunci când au trebuit să-și dea avizul pentru traseul autostrăzii nu au avut nicio hârtie care să le indice că acolo a fost, pe vremuri, groapa de gunoi care stă astăzi în calea fericirii noastre.

Dacă cu primăria ne-am lămurit, toată speranța ne-a rămas la Agenția pentru Protecția Mediului Alba, poate știu ei ceva de ”actele de identitate” ale gropii de gunoi din Partoș. ”Această groapă de gunoi nu apare în niciunul dintre actele noastre, mai mult, constructorul nu ne-a solicitat nici un document în acest sens până la această dată”, ne-a declarat Horațiu Clepan, directorul agenției. Deci, ”s-a rezolvat, nu se poate”! Fostă groapă municipală de gunoi, pierdut buletin. Se declară nul.

Și pentru ca absurdul să fie complet, reprezentanții CNAIR spun că așteaptă o adresă oficială din partea Agenției pentru Protecția Mediului Alba din care să reiasă clar dacă pe traseul lotului 1, în zona indicată de constructor, figurează sau nu o fostă groapă de gunoi.

”Așteptăm adresă oficială din partea autorităților locale de mediu și în funcție de ce se spune acolo vom ști ce îi solicităm pe mai departe constructorului. Fie, dacă ni se spune că în acte nu figurează nicio groapă de gunoi, îi vom cere antreprenorului să continue lucrările, fie, în caz contrar, vom accepta să întreprindă lucrări suplimentare care, automat, înseamnă și bani de decontat în plus. Ni se pare totuși straniu că această groapă nu apare în nici un act și nu ne-a înștiințat nicio autoritate despre existența ei în faza studiilor, dacă ea chiar există. Nu vă ascund că la fel de straniu este și că antreprenorul Pizzarotti a sesizat această problemă doar în faza de construcție din moment ce a avut, prin contract, și calitatea de proiectant, iar așa cum bine știm, și în faza de proiectare se întreprind studii topografice și geodezice. Mai în glumă, mai în serios, deocamdată ne confruntăm cu un fel de groapă de gunoi fantomă”, a precizat pentru ziarul Unirea Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.