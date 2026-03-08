VIDEO | Lucrările de modernizare continuă în mai multe zone ale orașului Teiuș: O serie de investiții, aproape de finalizare
Lucrările de modernizare continuă în mai multe zone ale orașului Teiuș: O serie de investiții, aproape de finalizare
În această perioadă, mai multe investiții importante pentru infrastructura orașului Teiuș sunt în plină desfășurare, iar unele dintre ele se apropie de finalizare, a anunțat, vineri, 6 martie 2026, Dan Marcu, administrator public al orașului Teiuș.
Iată lista acestor investiții:
*Strada Horea
Lucrările avansează într-un ritm bun. Rigolele sunt aproape finalizate, iar gurile de scurgere pentru canalizarea pluvială au fost montate. În perioada următoare vor fi montate și gurile de scurgere pe tronsonul 4, în zona din spatele grădiniței.
*Strada Dăneți
Se continuă lucrările de introducere a sistemului de canalizare menajeră. Rețeaua stradală a fost realizată, urmând ca în perioada următoare să fie executate racordurile la proprietăți.
*Strada Parcul Mihai Viteazu
Se apropie de finalizare introducerea sistemului de canalizare pluvială, iar ulterior constructorul va trece la următoarea etapă: montarea bordurilor și realizarea trotuarelor.
*Iluminat public
Proiectul de modernizare a iluminatului public continuă atât în orașul Teiuș, cât și în satele aparținătoare. Au fost realizate lucrări de extindere a iluminatului în satul Beldiu, până la intrarea în localitate, iar în satul Căpud a fost introdus iluminat public într-o zonă unde acesta lipsea.
*Centrul Comunitar Integrat
Lucrările continuă și la această investiție importantă pentru oraș. A început construcția zidului de sprijin, care se execută pe tronsoane.
„Administrația locală a orașului Teiuș, alături de primarul orașului, urmărește evoluția acestor investiții pentru ca proiectele începute să fie duse la bun sfârșit. Continuăm să lucrăm pentru dezvoltarea orașului nostru și pentru condiții tot mai bune pentru locuitorii din Teiuș”, a precizat Dan Marcu.
