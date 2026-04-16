VIDEO | Lucrările de anvergură de pe Valea Oltului au fost reluate: RESTRICȚII pentru autovehiculele de tonaj, reintroduse

Lucrările de anvergură de pe Valea Oltului au fost reluate: RESTRICȚII pentru autovehiculele de tonaj, reintroduse

Lucrările pe DN7 au fost reluate în zona de montare a plaselor de protecție și a barierelor, intervenții esențiale pentru creșterea siguranței participanților la trafic și prevenirea riscurilor generate de căderi de pietre, a anunțat joi, 16 aprilie 2026, DRDP Craiova.

În acest context, au fost reintroduse restricțiile de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

„Măsura este necesară pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor și pentru protejarea atât a conducătorilor auto, cât și a echipelor din teren.

Facem apel la toți participanții la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă și să manifeste prudență sporită pe durata lucrărilor.

Vă mulțumim pentru înțelegere!”, au precizat reprezentanții DRDP Craiova.

video: DRDP Craiova

foto: arhivă

