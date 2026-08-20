VIDEO | Lucrări în ritm alert pe autostrada A1 Sibiu–Pitești: Aproximativ 650 de muncitori și 150 de utilaje intervin pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu

Lucrări în ritm alert pe autostrada A1 Sibiu–Pitești: Aproximativ 650 de muncitori și 150 de utilaje intervin pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu

Lucrările continuă pe Autostrada Sibiu–Pitești (A1) – Secțiunea 2 Boița–Cornetu, una dintre cele mai dificile și spectaculoase secțiuni de autostradă din România.

Din cei aproximativ 31 km ai Secțiunii 2 Boița–Cornetu, 19,3 km se află pe raza de administrare a DRDP Craiova, în zona montană dintre Lazaret și Cornetu.

În acest moment, pe tot sectorul sunt angrenați aproximativ 650 de muncitori și 150 de utilaje, care lucrează la structurile și lucrările care pot fi executate în această etapă.

Antreprenorul desfășoară lucrări pe sectoarele pentru care există autorizații de construire și pregătește în paralel fronturile de lucru pentru etapa următoare.

Sunt executate diferite lucrări la structuri, iar în șantier sunt stocate carcase de armare pentru piloții forați, astfel încât activitatea să poată fi accelerată imediat ce vor fi autorizate și celelalte lucrări.

Patru tuneluri pe sectorul Lazaret–Cornetu

Pe raza DRDP Craiova sunt prevăzute patru tuneluri:

-Tunelul Balota – 500 m

Stadiul fizic este de 5,21%. Până în prezent au fost excavați aproximativ 100 m pe una dintre galerii și 20 m pe cealaltă galerie.

-Tunelul Robești – 900 m

Stadiul fizic este de 36,25%. Excavația ambelor galerii este finalizată, iar lucrările continuă cu hidroizolația și căptușeala interioară a galeriilor.

-Tunelul Căineni – 1.510 m

-Tunelul Lazaret Sud – 300 m

Tunelurile Căineni și Lazaret Sud se află în zona pentru care sunt necesare procedurile de autorizare.

Un pas important pentru continuarea lucrărilor pe întregul lot a fost făcut la 12 august 2026, când CNAIR a depus la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate documentația necesară pentru revizuirea Acordului de mediu. După finalizarea procedurii sunt așteptate autorizațiile de construire pentru sectoarele rămase.

25 de viaducte și aproximativ 9 km de structuri

Pe sectorul din raza DRDP Craiova sunt prevăzute 25 de viaducte, iar aproximativ 9 km din cei 19,3 km reprezintă lucrări de artă – viaducte, tuneluri și poduri.

Printre cele mai importante structuri se numără Viaductele 38 și 48, cele mai lungi viaducte de pe acest proiect, care vor fi construite prin metoda MSS (Movable Scaffolding System).

Tehnologia este utilizată aici în special datorită deschiderilor foarte mari și configurației extrem de dificile a terenului, cu văi adânci și zone în care accesul este dificil, astfel încât amenajarea platformelor pentru macarale de mare capacitate, necesare montării clasice a grinzilor prefabricate, ar fi foarte dificilă sau chiar imposibilă. Sistemul MSS permite susținerea și cofrarea succesivă a fiecărei deschideri și turnarea pe poziție a tronsoanelor viaductului, după care ansamblul se deplasează către următoarea deschidere, fără necesitatea unor macarale de mare capacitate în vale.

Trei traversări ale Oltului și DN7

Configurația Văii Oltului și traseul sinuos al DN7 impun soluții tehnice complexe.

Pentru păstrarea unei viteze tehnice corespunzătoare și realizarea unui traseu cât mai direct al autostrăzii, pe sectorul Lazaret–Cornetu sunt prevăzute trei traversări ale Oltului și ale DN7.

Centrul de Intervenție și Coordonare de la Racovița

În zona Racovița este prevăzut un Centru de Intervenție și Coordonare (CIC), care va dispune de:

-spații de parcare pentru autocamioane și autoturisme;

-stații de încărcare pentru autovehicule electrice;

-spații tehnice;

-dușuri și toalete.

Ulterior, în urma procedurilor specifice, este prevăzută și dezvoltarea unei stații de distribuție a carburanților.

Este un proiect în care relieful și condițiile geotehnice impun soluții inginerești speciale, de la excavarea tunelurilor până la construirea viaductelor în zone în care accesul utilajelor convenționale este extrem de dificil.

19,3 km de autostradă. 4 tuneluri. 25 de viaducte. Aproximativ 9 km de structuri și lucrări de artă. Și 650 de oameni care lucrează, zi de zi, pentru ca Autostrada Sibiu–Pitești să înainteze.

Filmarea este realizată dinspre Cornetu spre Lazaret, în direcția Boița, și surprinde lucrările de pe sectorul aflat în raza DRDP Craiova.

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