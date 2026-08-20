VIDEO | Lucrări în ritm alert pe autostrada A1 Sibiu–Pitești: Aproximativ 650 de muncitori și 150 de utilaje intervin pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu
Lucrări în ritm alert pe autostrada A1 Sibiu–Pitești: Aproximativ 650 de muncitori și 150 de utilaje intervin pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu
Lucrările continuă pe Autostrada Sibiu–Pitești (A1) – Secțiunea 2 Boița–Cornetu, una dintre cele mai dificile și spectaculoase secțiuni de autostradă din România.
Din cei aproximativ 31 km ai Secțiunii 2 Boița–Cornetu, 19,3 km se află pe raza de administrare a DRDP Craiova, în zona montană dintre Lazaret și Cornetu.
În acest moment, pe tot sectorul sunt angrenați aproximativ 650 de muncitori și 150 de utilaje, care lucrează la structurile și lucrările care pot fi executate în această etapă.
Antreprenorul desfășoară lucrări pe sectoarele pentru care există autorizații de construire și pregătește în paralel fronturile de lucru pentru etapa următoare.
Sunt executate diferite lucrări la structuri, iar în șantier sunt stocate carcase de armare pentru piloții forați, astfel încât activitatea să poată fi accelerată imediat ce vor fi autorizate și celelalte lucrări.
Patru tuneluri pe sectorul Lazaret–Cornetu
Pe raza DRDP Craiova sunt prevăzute patru tuneluri:
-Tunelul Balota – 500 m
Stadiul fizic este de 5,21%. Până în prezent au fost excavați aproximativ 100 m pe una dintre galerii și 20 m pe cealaltă galerie.
-Tunelul Robești – 900 m
Stadiul fizic este de 36,25%. Excavația ambelor galerii este finalizată, iar lucrările continuă cu hidroizolația și căptușeala interioară a galeriilor.
-Tunelul Căineni – 1.510 m
-Tunelul Lazaret Sud – 300 m
Tunelurile Căineni și Lazaret Sud se află în zona pentru care sunt necesare procedurile de autorizare.
Un pas important pentru continuarea lucrărilor pe întregul lot a fost făcut la 12 august 2026, când CNAIR a depus la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate documentația necesară pentru revizuirea Acordului de mediu. După finalizarea procedurii sunt așteptate autorizațiile de construire pentru sectoarele rămase.
25 de viaducte și aproximativ 9 km de structuri
Pe sectorul din raza DRDP Craiova sunt prevăzute 25 de viaducte, iar aproximativ 9 km din cei 19,3 km reprezintă lucrări de artă – viaducte, tuneluri și poduri.
Printre cele mai importante structuri se numără Viaductele 38 și 48, cele mai lungi viaducte de pe acest proiect, care vor fi construite prin metoda MSS (Movable Scaffolding System).
Tehnologia este utilizată aici în special datorită deschiderilor foarte mari și configurației extrem de dificile a terenului, cu văi adânci și zone în care accesul este dificil, astfel încât amenajarea platformelor pentru macarale de mare capacitate, necesare montării clasice a grinzilor prefabricate, ar fi foarte dificilă sau chiar imposibilă. Sistemul MSS permite susținerea și cofrarea succesivă a fiecărei deschideri și turnarea pe poziție a tronsoanelor viaductului, după care ansamblul se deplasează către următoarea deschidere, fără necesitatea unor macarale de mare capacitate în vale.
Trei traversări ale Oltului și DN7
Configurația Văii Oltului și traseul sinuos al DN7 impun soluții tehnice complexe.
Pentru păstrarea unei viteze tehnice corespunzătoare și realizarea unui traseu cât mai direct al autostrăzii, pe sectorul Lazaret–Cornetu sunt prevăzute trei traversări ale Oltului și ale DN7.
Centrul de Intervenție și Coordonare de la Racovița
În zona Racovița este prevăzut un Centru de Intervenție și Coordonare (CIC), care va dispune de:
-spații de parcare pentru autocamioane și autoturisme;
-stații de încărcare pentru autovehicule electrice;
-spații tehnice;
-dușuri și toalete.
Ulterior, în urma procedurilor specifice, este prevăzută și dezvoltarea unei stații de distribuție a carburanților.
Este un proiect în care relieful și condițiile geotehnice impun soluții inginerești speciale, de la excavarea tunelurilor până la construirea viaductelor în zone în care accesul utilajelor convenționale este extrem de dificil.
19,3 km de autostradă. 4 tuneluri. 25 de viaducte. Aproximativ 9 km de structuri și lucrări de artă. Și 650 de oameni care lucrează, zi de zi, pentru ca Autostrada Sibiu–Pitești să înainteze.
Filmarea este realizată dinspre Cornetu spre Lazaret, în direcția Boița, și surprinde lucrările de pe sectorul aflat în raza DRDP Craiova.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | Budincă proteică retrasă de la vânzare din magazinele Lidl: A fost identificată o bacterie care poate declanșa afecțiuni gastrointestinale
Budincă proteică retrasă de la vânzare din magazinele Lidl: A fost identificată o bacterie care poate declanșa afecțiuni gastrointestinale ANSVSA anunță retragerea și rechemarea de la consumatori a unui lot de budincă proteică Milbona, comercializată în magazinele Lidl, după ce în produs a fost identificată bacteria Bacillus cereus, care poate provoca afecțiuni gastrointestinale. ANSVSA informează […]
Ministerul Energiei respinge un posibil „colaps energetic”, dar avertizează: „Situația energetică trebuie urmărită cu maximă atenție”
Ministerul Energiei respinge un posibil „colaps energetic”, dar avertizează: „Situația energetică trebuie urmărită cu maximă atenție” Ministerul Energiei respinge categoric informațiile potrivit cărora marii consumatori industriali ar fi primit notificări privind limitarea sau deconectarea alimentării cu energie, precizând, într-un comunicat publicat pe site-ul instituției, că aceste afirmații sunt false. Ministerul precizează, însă, că marii consumatori […]
Legea salarizării, la limită: 770 de milioane de euro din PNRR, în joc după ce Guvernul nu a ajuns la un acord
Legea salarizării, la limită: 770 de milioane de euro din PNRR, în joc după ce Guvernul nu a ajuns la un acord Tensiunile cresc la București înaintea termenului-limită pentru adoptarea noii Legi a salarizării. Proiectul, negociat timp de sute de ore cu sindicatele fără ca părțile să ajungă la un consens, a intrat și în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Budincă proteică retrasă de la vânzare din magazinele Lidl: A fost identificată o bacterie care poate declanșa afecțiuni gastrointestinale
Budincă proteică retrasă de la vânzare din magazinele Lidl: A fost identificată o bacterie care poate declanșa afecțiuni gastrointestinale ANSVSA...
Ministerul Energiei respinge un posibil „colaps energetic”, dar avertizează: „Situația energetică trebuie urmărită cu maximă atenție”
Ministerul Energiei respinge un posibil „colaps energetic”, dar avertizează: „Situația energetică trebuie urmărită cu maximă atenție” Ministerul Energiei respinge categoric...
Știrea Zilei
Albaiulian reținut pentru viol: A fost prins în mașină cu o adolescentă de 12 ani, dată dispărută în Spania și cu care a întreținut relații sexuale de mai multe ori. Bărbatul nu avea nici permis de conducere, iar mașina era furată din Belgia
Albaiulian reținut pentru viol: A fost prins în mașină cu o adolescentă de 12 ani, dată dispărută în Spania și...
FOTO | Alertă în Alba: Bărbat de 50 de ani, plecat la muncă în străinătate, dispărut din 13 august. Partenera sa și polițiștii îl caută
Alertă în Alba: Bărbat de 50 de ani, plecat la muncă în străinătate, dispărut din 13 august. Partenera sa și...
Curier Județean
Accident rutier pe A10, sensul Sebeș – Turda: Circulația este îngreunată
Accident rutier pe A10, sensul Sebeș – Turda: Circulația este îngreunată Un accident rutier s-a produs joi, 20 august 2026,...
Cum va funcționa noul sistem de colectare voluntară a deșeurilor într-un oraș din Alba: Cine îl va putea folosi
Cum va funcționa noul sistem de colectare voluntară a deșeurilor într-un oraș din Alba: Cine îl va putea folosi Întrunit...
Politică Administrație
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Opinii Comentarii
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...