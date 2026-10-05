Doar 17% dintre români spun că au economii suficiente pentru a acoperi costurile unui dezastru care le-ar afecta locuința
Doar 17% dintre români spun că au economii suficiente pentru a acoperi costurile unui dezastru care le-ar afecta locuința
Doar 17% dintre români declară că dispun de economii suficiente pentru a acoperi consecințele financiare ale unui dezastru natural sau ale unui incident major care le-ar afecta locuința, potrivit unui studiu realizat de IRES la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).
În același timp, 29% dintre respondenți afirmă că ar avea nevoie de sprijin financiar suplimentar pentru a face față unei astfel de situații, iar 15% spun că s-ar baza pe ajutorul statului sau al primăriei. Ponderea celor care iau în calcul sprijinul autorităților a crescut cu trei puncte procentuale față de anul trecut.
Potrivit UNSAR, evoluția evidențiază nevoia unei mai bune informări a proprietarilor cu privire la soluțiile prin care își pot proteja din timp locuințele și bunurile.
„Doar 17% dintre români consideră că ar avea economii suficiente pentru a face față consecințelor financiare ale unui eveniment major. Acest procent arată cât de importantă este pregătirea financiară pentru astfel de situații”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR.
El a subliniat că o asigurare a locuinței poate reduce presiunea financiară asupra unei familii în cazul producerii unor pagube importante, astfel încât aceasta să nu depindă exclusiv de economii sau de sprijinul autorităților.
Asigurarea facultativă a locuinței completează polița obligatorie PAD și poate oferi, în funcție de riscurile incluse în contract, protecție atât pentru clădire, cât și pentru bunurile din locuință. Printre evenimentele care pot fi acoperite se numără incendiile, furtunile sau avariile instalațiilor de apă.
Potrivit UNSAR, alegerea unei polițe trebuie făcută în funcție de valoarea locuinței și a bunurilor deținute, precum și de nevoile și nivelul de protecție dorit de proprietar.
Înființată în 1994, UNSAR reunește 23 de companii de asigurări și reasigurări, care dețin împreună peste 90% din piața locală de profil.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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