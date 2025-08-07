VIDEO | Lucrări importante la sistemul de captare a apei din zona Bordu: Se îmbunătățește alimentarea cu apă pentru locuințele din Purcăreți și Gheban

Lucrări importante la sistemul de captare a apei din zona Bordu

În aceste zile se desfășoară lucrări importante la sistemul de captare a apei din zona Bordu, cu scopul de a îmbunătăți alimentarea cu apă pentru locuințele din Purcăreți și Gheban, a anunțat primarul comunei Pianu, Ovidiu Iancu Voișan.

Potrivit acestuia, intervențiile includ:

• Curățarea drenului și a bazinelor de captare – atât din zona Bordu, cât și din Purcăreți si a conductei care face legatura

• Înlocuirea robinetelor uzate

• Captarea unui izvor suplimentar din apropiere – cu sprijinul părintelui Vasile de la Mănăstirea Afteia, care ne ajută cu utilajul și conducta până în punctul de captare

• Introducerea în dren a pietrișului și bolovanilor de diferite dimensiuni, pentru formarea unui dren natural. Prin acest dren vor intra izvoarele captate, iar apa va fi filtrată în mod natural înainte de a intra în sistemul de distribuție

• Construirea unor baraje din lemn, care vor opri frunzele și resturile vegetale ce pot colmata drenul

• La final, întreaga zonă va fi împrejmuită cu gard de plasă, pentru protecție

„Lucrările sunt estimate să dureze 2–3 zile. În această perioadă pot apărea întreruperi sau fluctuații temporare în alimentarea cu apă, pentru care vă cerem înțelegere”, a precizat viceprimarul comunei Pianu, Ovidiu Iancu Voișan.

