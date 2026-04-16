VIDEO | Lucrări de deszăpezire pe DN 67 C Transalpina, sectorul Rânca – Obârșia Lotrului: Când se va redeschide circulația

Lucrări de deszăpezire pe DN 67 C Transalpina, sectorul Rânca – Obârșia Lotrului: Când se va redeschide circulația

Au început lucrările de deszăpezire pe DN 67C – sectorul montan Rânca – Obârșia Lotrului, cu scopul redeschiderii circulației rutiere, a anunțat joi, 16 aprilie 2026 DRDP Craiova.

Se intervine cu utilaje specializate pentru degajarea carosabilului și refacerea condițiilor minime de siguranță necesare reluării traficului pe acest tronson de drum montan.

Pe durata intervențiilor, circulația rămâne închisă.

„Facem apel către conducătorii auto să nu pătrundă pe acest sector de drum, existând riscuri majore generate de condițiile de iarnă și utilajele aflate în lucru.

Redeschiderea circulației va fi realizată doar după finalizarea lucrărilor și asigurarea siguranței participanților la trafic”, a transmis DRDP Craiova.

video: DRDP Craiova

