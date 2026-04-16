VIDEO | Lucrări de deszăpezire pe DN 67 C Transalpina, sectorul Rânca – Obârșia Lotrului: Când se va redeschide circulația

Au început lucrările de deszăpezire pe DN 67C – sectorul montan Rânca – Obârșia Lotrului, cu scopul redeschiderii circulației rutiere, a anunțat joi, 16 aprilie 2026 DRDP Craiova.

Se intervine cu utilaje specializate pentru degajarea carosabilului și refacerea condițiilor minime de siguranță necesare reluării traficului pe acest tronson de drum montan.

Pe durata intervențiilor, circulația rămâne închisă.

„Facem apel către conducătorii auto să nu pătrundă pe acest sector de drum, existând riscuri majore generate de condițiile de iarnă și utilajele aflate în lucru.

Redeschiderea circulației va fi realizată doar după finalizarea lucrărilor și asigurarea siguranței participanților la trafic”, a transmis DRDP Craiova.

video: DRDP Craiova

„Lista rușinii” 2026 | Care sunt nivelurile minime de restanțe la primării care te „califică” să apari pe lista debitorilor

Care sunt nivelurile minime de restanțe la primării care te „califică” să apari pe lista debitorilor Guvernul a hotărât, joi, 16 aprilie 2026 că pe „lista rușinii” vor fi incluse persoane fizice cu datorii de peste 1.200 de lei, iar în cazul firmelor, cele cu datorii peste 5.000 de lei. Aceste liste vor fi publicate […]

Bilete de tratament balnear 2026: Câte locuri sunt și cine poate beneficia gratuit. Decizie de ultimă oră în Guvern

Bilete de tratament balnear 2026: Câte locuri sunt și cine poate beneficia gratuit Guvernul a aprobat în ședința de joi, 16 aprilie 2026, biletele de tratament pentru pensionari pentru anul în curs. Vor fi acordate până la 50.896 de bilete în maximum 16 serii și posibilitatea ca până la 15% dintre acestea să fie gratuite […]

Ce „purcoi” de bani a intrat în „pușculițele” partidelor din România în aprilie 2026: Date oficiale

Ce „purcoi” de bani a intrat în „pușculițele” partidelor din România în aprilie 2026: Date oficiale Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat joi, 16 aprilie 2026 că a virat în luna aprilie 2026 în contul a opt partide politice subvenţii de la bugetul de stat în sumă totală de 15.469.735 de lei. Conform unui comunicat […]

