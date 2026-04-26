VIDEO | Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj), locul 3 în cursa de 10 km din cadrul Semimaratonului internațional „Constantina Diță” 2026

Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj), locul 3 în cursa de 10 km din cadrul Semimaratonului internațional „Constantina Diță” 2026

Lucian Ștefan, atlet legitimat la CSU Alba Iulia și Atletic Club „Mica Romă Blaj”, s-a clasat pe locul 3 în cursa de 10 km din cadrul Semimaratonului internațional „Constantina Diță” 2026. Timpul său a fost 30 min. 33 sec.

Lucian Ștefan a fost devansat doar de kenyanul Kennedy Kimutai (locul 1; 29 min. 6 sec.) și de francezul Timothee Dupont (locul 2; 30 min. 28 sec.).

În aceeași cursă George Cozma a ocupat locul 10 (34 min. 13 sec.).

Inițiat de campioana olimpică la maraton Constantina Diță, evenimentul s-a aflat la ediția aniversară de 10 ani, fiind singura competiție internațională World Athletics Label din București.

foto-video: Facebook / Cristina Man

