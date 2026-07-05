Sport

VIDEO: LPS Alba Iulia, învingătoare la Campionatul Național de minibaschet (Under 20) | Micuțele lui George Lăncrănjan, la superlativ pe malul Mării

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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LPS Alba Iulia, învingătoare la Campionatul Național de minibaschet (Under 20) | Micuțele lui George Lăncrănjan, la superlativ pe malul Mării Negre

Echipa Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a reușit să câștige o grupă la Campionatul Național de minibaschet (Under 12) de la Costinești, un rezultat admirabil pentru fetițele ce deslușesc tainele sportului sub panou sub îndrumarea pasionatului antrenor George Lăncrănjan.

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Sunt mândru de fete, ne-am descurcat foarte bine, înregistrându-se un progres evident comparativ cu anul trecut. Lucrăm de 2 ani împreună, suntem la început, dar există perspective deosebite”, a explicat George Lăncrănjan.

Formația pregătită de George Lăncrănjan a disputat 8 partide, câștigând 7 dintre ele și suferind o singură înfrângere (la un punct, în prelungiri). Micuțele și talentatele jucătoare din Cetatea Marii Uniri au întâlnit, în ordine, Vilis București (68-7), CS Otopeni (57-18), KSE Târgu Secuiesc (55-3), Sepsi Elite 2 Sfântu Gheorghe (46-23), Laguna București Roz (36-19), Academia Steluțelor Alexandria Negru (80-4), ICIM Junior Arad (40-11), CSȘ Nr. 6 București (23-24) și CSȘ Botoșani.

Stațiunea Tineretului a găzdut Campionatele Naționale de baby baschet (Under 10) și minibaschet (Under 12). La turneul Under 12, unde actuala generație a LPS Alba Iulia a participat al doilea an la rând, au fost înscrise 54 de echipe, 6 la avansați, respectiv 49 la începători (LPS Alba Iulia s-a impus în Grupa 5).

Lot: Ilinca Benga, Evelyne Bișboacă, Karina Brustor, Ana Corpodean, Adelina Cristea, Irina Damian, Daria Dumitrache, Irina Haiduc, Delia Hamza, Georgiana Mezei, Sofia Miclea, Iulia Oprean, Amalia Sînc, Sofia Suciu.

Video: Adelina Mariaa (facebook)

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