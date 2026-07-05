VIDEO: LPS Alba Iulia, învingătoare la Campionatul Național de minibaschet (Under 20) | Micuțele lui George Lăncrănjan, la superlativ pe malul Mării

LPS Alba Iulia, învingătoare la Campionatul Național de minibaschet (Under 20) | Micuțele lui George Lăncrănjan, la superlativ pe malul Mării Negre

Echipa Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a reușit să câștige o grupă la Campionatul Național de minibaschet (Under 12) de la Costinești, un rezultat admirabil pentru fetițele ce deslușesc tainele sportului sub panou sub îndrumarea pasionatului antrenor George Lăncrănjan.

„Sunt mândru de fete, ne-am descurcat foarte bine, înregistrându-se un progres evident comparativ cu anul trecut. Lucrăm de 2 ani împreună, suntem la început, dar există perspective deosebite”, a explicat George Lăncrănjan.

Formația pregătită de George Lăncrănjan a disputat 8 partide, câștigând 7 dintre ele și suferind o singură înfrângere (la un punct, în prelungiri). Micuțele și talentatele jucătoare din Cetatea Marii Uniri au întâlnit, în ordine, Vilis București (68-7), CS Otopeni (57-18), KSE Târgu Secuiesc (55-3), Sepsi Elite 2 Sfântu Gheorghe (46-23), Laguna București Roz (36-19), Academia Steluțelor Alexandria Negru (80-4), ICIM Junior Arad (40-11), CSȘ Nr. 6 București (23-24) și CSȘ Botoșani.

Stațiunea Tineretului a găzdut Campionatele Naționale de baby baschet (Under 10) și minibaschet (Under 12). La turneul Under 12, unde actuala generație a LPS Alba Iulia a participat al doilea an la rând, au fost înscrise 54 de echipe, 6 la avansați, respectiv 49 la începători (LPS Alba Iulia s-a impus în Grupa 5).

Lot: Ilinca Benga, Evelyne Bișboacă, Karina Brustor, Ana Corpodean, Adelina Cristea, Irina Damian, Daria Dumitrache, Irina Haiduc, Delia Hamza, Georgiana Mezei, Sofia Miclea, Iulia Oprean, Amalia Sînc, Sofia Suciu.

Video: Adelina Mariaa (facebook)

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