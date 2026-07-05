VIDEO: LPS Alba Iulia, învingătoare la Campionatul Național de minibaschet (Under 20) | Micuțele lui George Lăncrănjan, la superlativ pe malul Mării
LPS Alba Iulia, învingătoare la Campionatul Național de minibaschet (Under 20) | Micuțele lui George Lăncrănjan, la superlativ pe malul Mării Negre
Echipa Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a reușit să câștige o grupă la Campionatul Național de minibaschet (Under 12) de la Costinești, un rezultat admirabil pentru fetițele ce deslușesc tainele sportului sub panou sub îndrumarea pasionatului antrenor George Lăncrănjan.
Citește și: FOTO: Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, participare onorantă la festivalul național de minibaschet | Micuțele baschetbaliste pregătite de George Lăncrănjan s-au bucurat de momente la Costinești
„Sunt mândru de fete, ne-am descurcat foarte bine, înregistrându-se un progres evident comparativ cu anul trecut. Lucrăm de 2 ani împreună, suntem la început, dar există perspective deosebite”, a explicat George Lăncrănjan.
Formația pregătită de George Lăncrănjan a disputat 8 partide, câștigând 7 dintre ele și suferind o singură înfrângere (la un punct, în prelungiri). Micuțele și talentatele jucătoare din Cetatea Marii Uniri au întâlnit, în ordine, Vilis București (68-7), CS Otopeni (57-18), KSE Târgu Secuiesc (55-3), Sepsi Elite 2 Sfântu Gheorghe (46-23), Laguna București Roz (36-19), Academia Steluțelor Alexandria Negru (80-4), ICIM Junior Arad (40-11), CSȘ Nr. 6 București (23-24) și CSȘ Botoșani.
Stațiunea Tineretului a găzdut Campionatele Naționale de baby baschet (Under 10) și minibaschet (Under 12). La turneul Under 12, unde actuala generație a LPS Alba Iulia a participat al doilea an la rând, au fost înscrise 54 de echipe, 6 la avansați, respectiv 49 la începători (LPS Alba Iulia s-a impus în Grupa 5).
Lot: Ilinca Benga, Evelyne Bișboacă, Karina Brustor, Ana Corpodean, Adelina Cristea, Irina Damian, Daria Dumitrache, Irina Haiduc, Delia Hamza, Georgiana Mezei, Sofia Miclea, Iulia Oprean, Amalia Sînc, Sofia Suciu.
Video: Adelina Mariaa (facebook)
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Sport
Stanciu e de neoprit în Asia! Jucătorul din Alba a marcat din nou în China
Stanciu e de neoprit în Asia! Jucătorul din Alba a marcat din nou în China Nicolae Stanciu, jucătorul originar din județul Alba, traversează o perioadă foarte bună în campionatul Chinei. Internaționalul român a înscris din nou pentru Dalian Yingbo și a confirmat forma foarte bună pe care o traversează. Mijlocașul român a marcat în partida […]
FOTO: Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia) – aur, Roxana Cordea (Mica Romă Blaj) – bronz, în proba de 1500 metri, la Campionatele Naționale Under 20
Atletele Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia) – aur, Roxana Cordea (Mica Romă Blaj) – bronz, în proba de 1500 metri, la Campionatele Naționale Under 20 Rezultate excelente reușite la Craiova, la Campionatele Naționale Under 20 și Cupa României seniori, de atleții din Alba. În proba de 1500 metri, sportivele pregătite de Cristina Man au cucerit […]
Cinci noi antrenori din Alba, cu Licența B UEFA: George Aldea, Florin Codleanu, Cristian Mărginean, Ioan Neag și Robert Vlad | Cursuri absolvite la Centrul FRF la Timișoara
Cinci noi antrenori din Alba, cu Licența B UEFA: George Aldea, Florin Codleanu, Cristian Mărginean, Ioan Neag și Robert Vlad | Cursuri absolvite la Centrul FRF la Timișoara Alba are încă 5 tineri antrenori care au obținut Licența B UEFA. Este vorba (într-o ordine aleatorie) de George Aldea (preparator fizic LPS Sebeș și AFC Micești), […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România, primul loc în UE la taxarea salariilor: Peste 40% din venitul brut al unui singur angajat ajunge la stat
România, primul loc în UE la taxarea salariilor: Peste 40% din venitul brut al unui singur angajat ajunge la stat...
Însoţitorii pacienţilor oncologici ar putea beneficia de indemnizaţie și concediu pe durata investigaţiilor medicale. Ce mai prevede proiectul
Însoţitorii pacienţilor oncologici ar putea beneficia de indemnizaţie și concediu pe durata investigaţiilor medicale. Ce mai prevede proiectul Un proiect...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 iulie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 iulie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
FOTO | Cristina Moldovan, albaiulianca ce a pus bazele Clubului TC SUN Alba Iulia: ,,La noi, tenisul nu înseamnă doar performanță, ci și disciplină, încredere, dezvoltare personală și bucuria de a face mișcare
Cristina Moldovan, albaiulianca care a pus bazele Clubului TC SUN Alba Iulia: ,,La noi, tenisul nu înseamnă doar performanță, ci...
Curier Județean
FOTO | Popas la ,,Standul de Limonadă” pe Transapuseana: Cum au învățat prin joacă copiii din comuna Bucium ce înseamnă munca în echipă
Popas la ,,Standul de Limonadă” pe Transapuseana: Cum au învățat prin joacă copiii din comuna Bucium ce înseamnă munca în...
Care sunt tarifele de cazare în căminele studențești din Alba Iulia pentru anul universitar 2026–2027: Prețuri „înghețate” și chiar mai mici. Lista
Care sunt tarifele de cazare în căminele studențești din Alba Iulia pentru anul universitar 2026–2027: Prețuri „înghețate” și chiar mai...
Politică Administrație
VIDEO | Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor Negrescu la Alba Iulia
Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor...
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după...
Opinii Comentarii
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari La 3 iulie 1863, la...
FOTO | Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026 Vorbim în ultimii ani tot mai mult de dezvoltare...