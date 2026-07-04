Dosar de fraudă informatică cu miză de jumătate de milion de lei: Curtea de Apel Alba Iulia a desființat parțial sentința inițială și a recunoscut acordul părților din dosar

Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat marți, 23 iunie 2026 o decizie definitivă într-un dosar penal privind acuzații de fals informatic în formă continuată, în care un inculpat fusese trimis în judecată pentru modificarea neautorizată a datelor dintr-un sistem informatic utilizat de o societate comercială, cu scopul emiterii de facturi pro-forma și obținerii de venituri în mod fraudulos.

Potrivit rechizitoriului, faptele ar fi fost comise în perioada 2018–2021 și ar fi generat un prejudiciu total de aproximativ 524.000 lei. Ancheta a reținut că inculpatul ar fi modificat date informatice referitoare la conturi bancare în platforma utilizată de societate, inducând în eroare clienții și redirecționând plăți.

Atât prima instanță, cât și Curtea de Apel Alba Iulia au confirmat că răspunderea penală este stinsă prin prescripție, în temeiul art. 154 Cod penal.

Instanța de apel a reținut că termenul general de prescripție aplicabil era de 5 ani. Acesta a început să curgă la finalul perioadei infracționale (15 ianuarie 2021) și s-a împlinit la 15 ianuarie 2026.

Miza reală a apelului: Prejudiciu de jumătate de milion de lei

Disputa esențială în apel nu a vizat însă răspunderea penală, ci latura civilă a cauzei. Prima instanță respinsese acțiunea civilă ca neîntemeiată, argumentând că între părți fusese încheiat un „angajament de plată” autentificat notarial, considerat titlu executoriu, ceea ce ar elimina interesul părții civile de a mai solicita despăgubiri în procesul penal.

Instanța superioară a respins această abordare, calificând-o drept eronată juridic.

Curtea a stabilit că actul încheiat între părți nu este doar o simplă recunoaștere de debit, ci o tranzacție în sensul art. 23 Cod procedură penală, tranzacția are efecte juridice proprii, specifice procesului penal, aceasta stinge pretențiile civile în limitele convenite de părți, iar instanța nu mai poate analiza fondul prejudiciului și nici nu mai poate obliga la plată. Cu alte cuvinte, existența unui titlu executoriu nu înlătură acțiunea civilă din procesul penal, ci schimbă complet modul de soluționare a acesteia.

Soluția finală: Instanța ia act de acordul părților

În consecință, Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelul părții civile, dar nu pentru a acorda despăgubiri suplimentare, ci pentru a corecta soluția juridică. Hotărârea definitivă stabilește că sentința este desființată parțial, doar pe latura civilă; iinstanța ia act de tranzacția încheiată între inculpat și partea civilă; pretențiile civile sunt considerate stinse în baza acordului; restul dispozițiilor (inclusiv încetarea procesului penal) rămân neschimbate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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